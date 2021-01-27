自從爆發新冠肺炎疫症之後，香港人基本上難以旅行，恐怕在今年內亦難以起行。外國遊無望，年輕人看旅遊節目，對一些過往經常去旅行的地方，例如日本台灣望梅止渴。曾經有一位富二代說香港年輕人如果去少一兩次日本，便可以儲到錢有機會買樓，若此話當真，在這疫潮兩年間，不少青年可以上車了，但事實又如何呢？

含着金鎖匙出世，不知道民間疾苦，思想離地，但偏偏又獲得很多機會去做公職，之前做一些掛名關於青年事務，吹水為主，還未算造成實質影響，但現在擔大旗，要拯救瀕危的海洋公園，其實他自己是否有自知之明呢？

最近他就大放厥詞，指海洋公園將會回到初心，用七八十年代模式重生。朋友，你太年輕了，那個年代有沒有真正經歷過？三四十年前，香港市民的消費模式簡單及娛樂模式單一，看電視及聽收音機當然不及活生生的動物及機動遊戲吸引，但現在網絡時代，加上手機遊戲當道，毋須大花金錢去尋找刺激。再加上疫情肆虐，失業率高企，尋求免費娛樂看網絡電視更加划算。

最好笑的是，政府官員竟然附和，還說預計海洋公園幾年之後會有盈餘，不如問問說話的那位高官，最近一次去海洋公園是幾時？預計香港旅遊業要真正復甦，起碼都要等到2023年，海洋公園能否捱到那個時候也說不定，除非政府繼續泵水撐住這個無底深潭。

不過官員大花筒心態也難說，橫豎花的不是他們的錢，亦沒有人會像私人公司計算表現與盈利，出手當然豪爽，像國泰這種炒人無良機構，也一再燒公帑去續命，倒錢落海。雖說短期內不會再申撥款去支持海洋公園，但一旦公園有難，相信政府仍會繼續做其救兵，樂此不疲。可惜香港人想找真正可以拯救自己的白武士，卻不知道是在何方？