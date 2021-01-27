佐敦小區兩天被封。筆者試作基本檢討。

一、原因：月內佐敦有162宗確診病例，涉56樓房。區內樓宇失修，污水渠不合規格，污水呈陽性。評：合理。二、目的：封區要為區內每戶每人檢測，了解區內疫情現況。評：1. 只證實現況不夠，若發現有超標數目確診者，須封區14日。2. 找出多少人確診，非為計算是否達到指標，是區內有多少比例的人能被檢測，才是判斷封區成敗。小區內應有約3,000多戶和超過7,000人，實情被檢測的只佔總數的八成，相比目標100％是極低，失敗。三、封區時間：於23日早上4時宣布封區至25日清晨，接近50小時。但封區前20小時消息已外傳，不少居民於22日晚已離開。評：失敗。政府應準備封區計劃（去年12月設禁足令）時，應宣傳封區原因、目的與安排，讓市民了解，認同和提意見。至於何日何時何區，則由政府決定，按封區定義，話做即做，涉外傳者處分。用這麽多人力物力，一個也不能漏，否則白做。

四、3,000人手：由5個紀律部隊及4部門組成。評：本來約8,000居民，即1比2.7，實際約6,500，是1比2.2，偏高。第一次做尚可。筆者認為1比5較合理，特別日後有機會需要同一時間封幾個區。（按：一些特別地理環境另計）五、食物：5包即食麵、一袋通心粉、4罐頭、一盒粟米粒和生果。評：分量夠每人二天6餐則可以。對於區內如有一定數目回教徒，應備有非豬肉食物。六、補助：區內舖戶或工友無任何補助。評：封區兩天，當事人在疫情下是難上加難，政府應訂立規則，受封區工友應等同有薪病假，老闆不得減薪和炒人。政府則給予老闆合理補貼。區內商舖應按其損失給予協助。

七、小插曲：有報道政府提供罐頭食物無罐頭刀並作出批評。實況是該些罐頭主要是易拉罐。評：媒體報道和評論前，應做事實檢查，否則失專業，而政府部門應立即公開回應。兩隻花貓被困封鎖區，貓主在區外請區內街坊幫忙，街坊屢尋不見報警。消防員救出貓兒，歸還貓主。評：人間有情。

總評：袁國勇教授慨嘆，辣招話擾民，鬆就話後知後覺。評：教授毋須慨嘆，多元社會每事總有讚有彈。疫症以市民大眾健康和生命為重，能以科學，合情合理合法手段，應做就做。君不見當日英美的鬆，帶來病和死的無數。今日他們要用嚴和緊的手段。也可看看荷蘭，縱使國民反對封市而暴動，政府是出動防暴隊鎮壓。面對厲害而狡猾的病毒，在有效疫苗出現前，袁教授和政府能否帶領我們（市民），進入作戰狀態！？