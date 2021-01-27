移民成為熱話。自從英國單方面為BNO「擴權」後，「5+1」移民計劃令部分港人趨之若鶩，臨急臨忙賣產辭職退學投奔英國。筆者便認識一位朋友，其妻因為在英資公司工作，可安排職位讓她帶同家人到當地定居，於是身為丈夫的筆者朋友，不惜放棄香港的穩定職業，帶同兒子隨妻移民，只是聽聞他來到英國後就業不容易，惟有女主外男主內。

上述事例只是冰山一角。有傳媒訪問一對80後夫婦，帶同年幼女兒移居倫敦。那位80後丈夫在港原為金融才俊，但到埗後人浮於事，寄出過百封求職信也找不到同類工種，最後只能在超市做兼職屈就，生活質素大不如前，但為了女兒升學認為值得，真的嗎？

英國政府預計未來5年會有逾30萬港人移居當地，投資銀行美銀則預測，這波移民潮將在一年內令2,800億港元外流。數字仿似驚人，移民潮似乎掏空香港的資金和人才，只是筆者不作如是觀。

香港勝在背靠祖國，而祖國有的是錢和人，有人走，自然有人來。這個世界從來不會因為沒有誰而停止轉動，部分港人實在不宜妄自尊大。反而總以為英國一片美好的人，來到英國後發現不如預期，然則香港的房子早就賣掉，工作早就辭掉，進退失據，要回流已不容易，這才是最可悲。

要是阿爺真的就BNO擴權提出反制，嚴格執行《國籍法》，不准港人持有雙重國籍，那麼，這些拿着BNO投奔「西方極樂世界」的港人將更悽慘。其實，所謂中國很腐敗，共產黨很專制，統統都是一種「感覺」而已，若肯退一步放下不必要的想法，只審視自身生活到底有何實質改變，便會發現根本沒有改變。除非你係都要反中亂港，係都要危害國家安全，否則一個普通市民，飯照食，水照吹，太陽照常從東方升起，共產黨不會共了你的產，又何必犯賤去外國做二等公民？