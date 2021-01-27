剛卸任的美國總統特朗普，曾說中國國家領導人是打牌高手，但他明知如是，偏不自量力，纏着一打4年，如今近乎輸個清光。何謂不自量力者，此之謂也。

中國的領導人高明，在於懂得借力打力，一張牌桌上4個人，想扳倒對手，未必要親自出面，在適當時候緩一緩，坐山觀虎鬥，有時便可以從中取利。

一直盛傳美國有個深層政府，主要由一幫財閥操縱，中國領導人或許是看通了這一點，在最後一局時，只是虛應出牌，光看着一位過去表現深沉的牌友，突然一下一下地往特朗普的死裏打。

這股深層力量出手，招式總讓人覺得撲朔迷離，但檢點下來，自特朗普宣布角逐連任開始，他便是「頭頭碰着黑」，當中未必每一樣都是有人刻意經營的，不過，只要其中一半是，便夠這位老漢受了。

去年，很多的關鍵人物紛紛出書，披露總統特朗普的「糟事」，包括國家安全事務前助理博爾頓、曾揭發「水門事件」的記者伍德沃德，就連特朗普的姪女也攙上一腳，這些事都是巧合？有些會否是經過精心安排呢？

美國是醫療設備最先進的國家，抗疫成績卻是全球最差，甚至特朗普本人也染上了新冠肺炎。然則，在抗疫期間，會不會有人在抽白宮的後腿呢？

今趟美國總統大選，八成以上的主流傳媒都站在拜登一方，「屏蔽」了有關他的醜聞；反觀特朗普，一旦講出了不中聽的話，電子傳媒就索性終止其直播，最後就連社交網絡平台也取消了總統的帳戶，這些事在歷史上都很少見。

還有，國會山莊竟門戶洞開，任由特氏支持者闖入，但事發後，他的聲望便急轉直下，這一切的事都只是偶然嗎？抑或特朗普是給他的牌友算計了呢？