廢官輕言「精準」抗疫，結果係已突破萬人確診，逾170人死亡。疫情爆發可謂如「雨後春筍」，疫情已跨區傳播，由低下階層聚居嘅油尖旺丶深水埗，跨區殺到中產聚居嘅藍田麗港城第5座。

疫廈愈爆愈有，每日確診個案彈上難下，污水持續驗出病毒。佐敦「受限區域」自封鎖近48小時後，逐步解封；本報記者進入區內視察，發現該區衞生情況惡劣，目睹至少10隻老鼠亂竄，情景駭人。食環署署長劉利群到場視察，向在場清潔人員講咗聲「辛苦晒」，逗留約一粒鐘就鬆人，被批評似做騷。

劉利群表示當局未來會嘗試不同方法滅鼠，其實當局滅鼠無能，咁多年來鼠患成為「清潔香港」嘅大笑話，滅隻老鼠成本都話要4,000個大洋、引入新儀器完全唔掂，乜鬼紅外線偵察老鼠，睇佢哋如何交配繁殖多過滅鼠！食環署工作人員清潔沙井時，隨即打撈起兩隻鼠屍！劉利群好應該逗留久些，到處巡察吓區內環境，尤其食肆林立嘅吳松街、廟街、寧波街、甘肅街一帶，巡邏吓後巷，相信不難發現鼠迹處處，衞生環境堪虞！清理沙井並非解封後有高官巡查先做，應該係隔三差五就要做，而食店林立嘅街道、後巷更應不時巡查，發現不遵守公共衞生嘅店舖，要嚴格執法，否則空擺姿態，多幾次強檢，亦無補病毒污水橫流、疫情持續！

政府抗疫，一味話做到滴水不漏，真係厚顏無恥！林鄭尋日出席行會前見記者，表示佐敦封區嘅強檢，行動有成效！疫廈擴散爆成咁仲話有成效！專家就指政府雖採取不同措施防止感染，惟最終只淪藥石亂投，無法阻止病毒大軍侵襲。政府政策紊亂已是共識，譬如年宵花市准在15個球場原址復辦，被質疑何以准賣花又禁踢波？為何戶外運動場如跑步徑、網球場、高爾夫球場又關閉？老朽只覺庸官思慮不周，乜都一刀切只貪方便！