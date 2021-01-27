佐敦油麻地封區兩天，最熱門話題，竟然是派發給區內居民食物的報道，有官媒及英文傳媒都不約而同刊出食物照片，強調派發的罐頭沒有附送罐頭刀，也沒有煮食工具，租住的賓館也不提供，令居民得物無所用。有關報道一經刊出，網民紛紛指出，有關報道是有意抹黑，分發的罐頭食物主要用易拉罐裝載，拉開手環便可進食，根本就不用罐頭刀，只是這些傳媒拍攝沒有手環的易拉罐另一邊，有意歪曲事實，誤導受眾。

被指誤導的傳媒如何回應？商辦的英文傳媒立刻把有關照片下架更換，並刊登道歉聲明說，照片由某區議員處取得，未經翻查其他消息來源，對有關疏忽向讀者道歉。官媒的反應卻是嚴厲譴責批評者，並辯稱缺罐頭刀和煮食工具只是有居民的意見，他們如實報道云云。如果細心比對同一則新聞前後報道，原報道指明是「記者獲發的物資袋，有……4罐罐頭及一盒粟米粒，而賓館未有罐頭刀及煮食工具提供」。

作為專業傳媒，採訪報道時不偏不倚，報道事實的全部，而非片面偏頗的事實，是基本新聞道德。記者指出賓館未有提供罐頭刀及煮食工具是事實，但罐頭能用易拉環打開，並可在開罐後即時進食，也是事實。報道只是特意強調沒有罐頭刀及煮食工具，報道是否足夠全面，是否誤導，受眾不難看出。

社交媒體的批評雖極盡嘲諷，但事實和道理都十分清楚，面對公眾質疑時，英文傳媒更正道歉，仍然被指有意諉過，官媒竟以譴責對付公眾批評，並以事實陳述作為託詞，更令人心寒。一向宣稱監察和批評政府，為民喉舌的官媒，一到自己受批評，突然又回復當官嘴臉，對公眾質疑予以嚴厲譴責。怪不得社交媒體留言，不斷用各種千奇百怪開易拉罐的方法來作笑話，警方也連忙跟上，以開不到罐裝啤酒好避免酒駕開車作話題。