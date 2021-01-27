產評：全球散戶為股狂　牛市崩潰更難防

新冠肺炎全球大爆發已近一周年，至今尚未受控，疫苗雖已面世，但實際效用仍待觀察。經濟長期低迷，各大央行只有繼續印銀紙救市，資產泡沫化乃路人皆見。奈何全世界都「生意淡薄」，資金只有抱着「賭博」心態炒股搵食，政府亦刻意「讓股市飛」，以求財富效應粉飾太平。如此「以泡養泡」，實乃荒天下之大謬，歷史已說明必以一場世紀金融危機作結，小心贏糖輸廠！

美國前總統特朗普自以為聰明，四出開打貿易戰，結果人算不如天算，遇上世紀疫情，留下百年經濟爛局，雖然去年3月聯儲局果斷祭出無限量放水，穩住了金融市場，可當初以為是短暫的非常規措施，隨着疫情未受控，新一屆美國政府擬再推1.9萬億美元刺激經濟方案，如此天價的赤字及負債，如何順利收拾難以想像。

雖然美國經濟差，但美股卻迭創新高，皆因市場流動性氾濫，資金都湧往股市淘金，見到美國乃至全球多處散戶對股市參與度飆升，股仔、空殼公司、長年虧損的企業統統熱炒，更罕現散戶能擊退大戶淡倉，情況令人憂慮。

既然全球最大經濟體如是，其他各主要經濟體要維持金融穩定，只有緊跟腳步。雖然中國經濟去年復甦較快，但面對外部需求疲弱，內部需求再好也難以完全彌補缺口，股市泡沫不亞於美股，當局默許股市揚升，配合對外開放金融市場，以及保持人民幣匯率穩定偏強，來爭取外資流入，挺住經濟。問題是，股市泡沫化是在製造另一個危及金融體系的大炸彈。

港股估值一直落後於內地股市，如今成為中資科技股上市集中地，背負金融戰略重任。年初以來就吸引大量北水湧入，刺激港股交投和指數表現，情況有點似為內地股市「排洪」。另一方面，疫下不少港人收入減少，甚至失業，手頭仍有點資金的，都往股市冒險炒作，但求賺餐茶錢維持生計。縱使股市參與者都心知這是資產泡沫的遊戲，惟市道實在太差，生意難做、打工仔手停口停，銀行存款利息又近乎零，與其坐看銀紙貶值，倒不如入市一博，這心態實不難理解。

到底這個「以債養債」、「以泡養泡」的驚天危局如何收科？如今各方在期望資產泡沫能換取時間，等到疫情消散，經濟報復式反彈，帶動企業盈利表現，股市估值自可變得合理化。最怕這美夢又再次落空，人造「大牛市」猶如建在沙堆上的城堡，早晚要崩塌，屆時世界經濟終要來一場徹底大破，始能再立！