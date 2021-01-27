世界視線：彈劾案交付參院　特朗普料可過關

美國眾議院周一（25日）向參議院提交彈劾前總統特朗普議案，參院最快下月第二周開始在參議院進行審訊，會否有17名共和黨參議員倒戈投贊成票，以達到彈劾總統所需的三分之二多數門檻，備受各界關注。俗語說，打鐵須趁熱。本月6日國會山莊流血暴亂剛剛發生時，群情洶湧，不少共和黨人公開要求特朗普辭職問責。然而隨着時間推移，不少共和黨政客均暗中降低調門，其中眾議院少數黨領袖麥卡錫堪稱典型例子。他在暴亂後表示，特朗普要為群眾闖進國會負責，但最新的說法卻是︰發生這齣悲劇，這個國家裏所有人都難辭其咎，由4年前特朗普甫上台就上街拒絕承認其管治的群眾，到這幾年在社交網站掀起分裂的網民，都被麥卡錫點了名。

事實上，彈劾審訊拖得愈久，的確可讓民主黨人搜集更多特氏的罪證。美媒日前就報道，特朗普曾考慮讓一名願意繼續對選舉舞弊進行調查的官員，替換署理司法部長，企圖利用司法部作政治武器打擊拜登，預料有關報道將成為彈劾審訊的重磅炸彈。問題是，共和黨政客在是否彈劾特氏時，證據從來不是首要的考慮因素，只有仕途才是他們最關注的焦點。

最新消息指特朗普對組建新黨持保留態度，但特氏即使擺明車馬另立門戶，卻不代表不會煽動支持者，對黨內「叛徒」進行清算。一向力挺特朗普的共和黨佛州眾議員蓋特茨日前宣布，將發起大型活動罷免同黨眾議員、前副總統切尼的女兒伊莉沙白，以懲罰後者支持彈劾議案。另一方面，亞利桑那州共和黨日前通過決議案，公開譴責反對特朗普推翻選舉結果的州長杜西以及前參議員弗拉克等人。

當然，政客可以一方面認為特朗普要為國會暴亂負責，另一方面卻反對對他進行彈劾。有人質疑彈劾下台總統違憲。亦有人「以拜登之矛，攻拜登之盾」，強調二次彈劾只會進一步令國家陷入撕裂，跟總統提倡的團結背道而馳。不管怎麼說，彈劾案很可能再次在參議院闖關失敗，特朗普的陰魂還會盤桓在美國上空一段時間。