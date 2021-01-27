正論：垃圾港怎打疫戰　洗邋遢解禁過年

打鐵還須自身硬，衞生條件搞不好，本港抗疫一年仍徒勞無功。佐敦破天荒封區，解禁後洗太平地，食環署做騷令人惡心。官僚平日怠惰不事清潔，特區早已淪為垃圾港，加速病毒散播，亦令疫情居高不下，多重禁令下市民冇啖好食，想敍天倫好好吃頓團年飯，竟然變成奢想。

本港昨日新增64宗確診個案，一宗輸入個案來自阿聯酋，其餘63宗屬本地病例，21宗源頭不明，累計個案10,223宗，破了一萬大關，以此趨勢，二萬宗數還會遠嗎？需要強制檢測的大廈名單每日增加，遍布港九新界，重災區佐敦及深水埗一帶，早前出現多宗確診個案，佐敦上周末率先封區兩日，政府承認走漏風聲，最少兩百名住客成漏網之魚，只揪出13名患者。掛一漏萬，一傳十，十傳百，麗港城爆疫，懷疑與油麻地居住的保安員跨區傳播疫症有關。

當局螞蟻搬家式抗疫，並無盡快大面積封區，反而溫溫吞吞地在該兩個地區劃出「指定區域」，要求當區居民留在其處所並按政府安排接受強制檢測，成效惹人懷疑。而且範圍不斷擴大，旺角及紅磡亦新增指定區域。盛傳油麻地果欄一帶以及深水埗亦將會封區，加上政府高層表示會「突擊」封區，令到街坊及商戶人心惶惶，過得今日，明天會否被禁足，連食飯也要人上門接濟？昨晚油麻地碧街一帶便突然封區，殺個措手不及。長痛不如短痛，一次過把重災區封閉強檢，方可盡快剷除禍根，市民寧願陣痛都不想終日提心吊膽。

封區可以揪出隱形患者，但解禁之後如果衞生依舊惡劣，再封多10次亦無補於事。特區枉為國際金融中心，昔日亞洲四小龍之一，近年衞生每況愈下，垃圾圍城，鼠患嚴重，街市群鼠圍噬豬殼圖片驚世，最近焦點集中的油尖旺及深水埗舊樓林立、三無大廈無王管如人間地獄，藏污納垢，渠管亂駁污水滲漏，天井後巷垃圾堆積如山，而南亞人在大街大巷公然除罩煲煙播毒，淪為病毒溫床。政府昨日表示在周一有18幢位於「深水埗指定區域」大廈被納入強制檢測公告，其中16幢大廈的污水樣本便驗出新冠病毒，簡直是無孔不入。

清潔香港，人人有責，香港人是一家人，絕對不可以把所有責任都推給重災區的市民，要問責就要問特區政府。想收拾好這個爛攤子，必須果斷地三管齊下，首先在行政上不能再容許養懶蟲，督促食環署加強清洗街道，必要時跨部門進行全港大清洗，年關將近，套用中國人傳統要洗邋遢習俗，把一切污穢清除，才可以有運行，特別是後巷以及污水渠要重點清理。而在法律層面上，雖然香港有法例對付垃圾蟲，但執行上未見積極，而且罰則未夠阻嚇性，非常時期用非常手段，應該在全港廣設天眼，主要在天井後巷，等於捉快車影快相，有證有據，人贓並獲，令到垃圾蟲受到重罰，沒有公德心的人不敢再肆無忌憚。而執法人員亦要加強巡邏，見到違例者如除口罩吸煙，捉拿絕不能手軟。

新加坡的例子可以借鏡，本來疫情一度大爆發超越香港，但是因為基礎衞生環境條件良好，市容乾淨，而且相關法例完備，鐵腕對待垃圾蟲，故此減少播毒溫床，疫情漸漸受到控制。再看看與香港同屬大灣區的廣州深圳，雷厲風行打擊破壞衞生行為，再加上廣設天眼輔助，一線地區特別是遊客區市容一向良好，怎會像油尖旺後巷垃圾堆積如山這樣惡心？所以內地疫情早已退卻， 絕對是有道理。

新加坡陸續放寬多項社交距離措施，並於去年底實行大解封，聚會人數上限由5人放寬至8人，令香港人羨慕不已。本港禁聚令仍然維持在2人這個可憐的數目，而且禁聚令措施一再延長，6時後不能堂食，彷彿知道病毒晝伏夜出，實在是荒天下之大謬。不但食肆店家叫苦連天，市民在工作後，想找個地方歇息進食，被迫在公園食飯盒，實在淒涼。慶祝新年，一家幾口去食肆食餐比較像樣的年夜飯也難，難道要在公園涼亭長櫈上大排筵席？簡直是第三世界悲情社會。

政府官員倒行逆施，朝令夕改，一年到晚破壞多於建設，來到急景殘年，希望他們能做做好事，盡快搞好香港市面衞生，放寬禁聚令，讓受苦受難香港人在農曆新年可以稍為喘息，與家人共敍天倫，商戶有生意可以幫補過年關。這只是一些小小的心願， 為何變成遙不可及的夢想，要等官員施捨？