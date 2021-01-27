功夫茶：凝聚力量護動物　與警同行創新風

警察不但要出生入死「守城」，亦要展現佢哋溫情另一面，保護動物。上天有好生之德，是以聖人就話喇：思其人必愛其樹，尊其人必敬其位。意思係話思念那個人，必定連佢曾經乘涼嘅大樹都會愛護，推崇那個人，必定會尊敬他所在嘅位置，而警方拯救受虐動物，功夫茶認為點都值得畀個「like」啦！

近年狗狗貓貓常遭劫難，慘被拋下大海監生浸死有之；大批動物被發現困於密閉村屋，有些傷口深可見骨，令人慘不忍睹！有養殖場變動物煉獄，視其為生財工具等，令人髮指！

警方去年共接獲殘酷對待動物案件70宗，較前年嘅60宗上升17％，去年共有50人被捕，較前年嘅36人升39%。其實，警方自2008年始，已將所有殘酷對待動物案件交由刑事調查單位調查，至今已有22個警區設有專責調查隊；至2011年，更推出「動物守護計劃」，聯同其他政府部門及專業機構，拯救咗大量受傷、身陷險境或被遺棄嘅動物。之不過，力度似並未足夠！嗱！林鄭都拍過片學人講動物權益，欠嘅就係坐言起行，齋噏又唔急起直追修例，講就無敵，做就冇力！警方就唔同喇！將進一步積極透過「動物守護•社區大使計劃」，凝聚社區不同愛護動物人士嘅力量，喺社區層面與大家一起全方位打擊殘酷對待動物罪行。

印度聖雄甘地講過一句名言，指一個民族、社會是否進步，可以從對動物嘅待遇來判斷。功夫茶覺得有道理，之不過，愛護動物不能靠紙紮下巴：口輕輕塘邊鶴！今次警方嘅守護計劃，一個字：堅！其專責調查隊伍，由同時處理其他嚴重罪案，好似爆竊、非禮、傷人等嘅警務人員組成，而各區嘅隊伍之間，有平台互相分享調查案件嘅知識和經驗，警方亦有相關人員提供處理虐待動物案件嘅訓練。要言之，即係循教育、宣傳、調查及情報4個方向，強化處理殘酷對待動物案件嘅決心和能力。

守護動物，維護佢哋權益，並非單靠警方力量就掂，亦要社會共融，是以計劃招募咗逾200名愛護動物人士作為社區領袖及大使，與警方各總區防止罪案辦公室協辦不同活動，並透過網上平台不斷發放資訊宣傳並教育大眾。打擊殘酷對待動物絕非只係宣傳，更非如律政司司長咁放生擲動物落街者嘅「強盜裝正經」，拖警方後腿。對付虐畜狂徒，絕對要強硬，對待小動物，一隻也不能少，剛柔並濟，警民合力，發揮最大功效。

尊重生命，善待動物，讓市民與警方共融互動！以新態度新信念，以生命影響生命；一個善待動物、尊重生命嘅社會，才會有愛與和諧嘅曙光！