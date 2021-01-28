正論：封區禁足雷聲大　成效不彰惹質疑

繼在佐敦事先張揚式實施封區禁足令，導致大量居民漏夜出走逃避強制檢測後，港府總算學精了，日前在油麻地實行突襲式封區以防再有居民走甩。無奈今次檢測投入的人力物力與效果不成比例，僅檢測300多人且只有一人確診，更有大量單位無人應門，意味隨時有漏網之魚繼續播毒。

政府前日傍晚突襲式圍封油麻地碧街9至27號和東安街3號，列入「受限區域」，涉及3幢大廈，要求居民不得外出並接受強制檢測，快閃封區11小時後至昨晨6時解封。行動中一共動員380人，約有330名居民接受檢測，發現一宗確診，約三成單位無人應門。林鄭月娥隨即自吹自擂，指區域強檢須保密、聚焦及快速，認為行動已經達標。惟專家不作如是觀，批評是次行動僅找到一宗確診，比率約0.3%屬偏低，相對前陣子在碧街找到40宗個案有差距。究其原因，是行動較遲，部分人已經搬走，而且經過重複檢測，言下之意是擾民、無效益、浪費時間和公帑。

誠然，如此勞師動眾只找到一名患者，的確予人雷大雨小之感，惟政務司司長張建宗今次總算說了人話，就是0.3%的比率雖看似不高，但較佐敦封區檢測出0.17%確診個案為高，強調一宗仍會不斷擴散，不可掉以輕心，要做到不折不扣的清零。說得好聽，問題是早知今日，何必當初！要是港產官僚一早抱有清零決心，及早實行禁足令，甚至早在去年9月中央協助本港進行全民檢測時認真推行，而不是虛應故事，香港又何至於淪落到今日疫情難斷、百業蕭條的地步？

不見棺材不流眼淚，向來是港產官僚施政陋習，今次疫情延綿一年愈演愈烈，根子就是庸官壓根兒拒絕相信內地封城禁足這一套，盲目偏向英美放任自流那一套，直至民怨沸騰，經濟尋底，中央不滿，才終於知衰以清零為目標。然而，港府即使倣效內地，做法也是不湯不水，內地封城動輒一封逾月，最少也要14日，豈會如港府般象徵式封鎖一兩天便收工？須知病毒無孔不入，走甩一個患者便足以引起大爆發，如此半桶水式封區，要達致清零真是談何容易！

更何況，上述舊區衞生情況惡劣，喉管亂駁，垃圾堆積，鼠蹤處處，疫情蔓延可說是港府長期忽視舊樓衞生隱患所致。一波未平一波又起，北角東發大廈驚現垂直傳播，最少有10多宗確診或初步確診，部分居民須緊急撤離，隨時又會淪為新填地街唐樓播疫的翻版，到底港府何時才肯正視舊樓衞生問題？

與此同時，疑在外國引起多宗死亡個案的BioNTech新冠疫苗獲批在港使用，食衞局局長陳肇始除了化身藥廠代言人力陳疫苗有效對付變種病毒外，對市民最關注的安全問題始終未有任何解答，遑論提供誘因鼓勵市民接種。有人建議，港府應以接種疫苗後准許中港通關或晚市堂食為誘因並藉此刺激經濟，奈何言者諄諄，聽者藐藐。香港在拖拖拉拉之間不斷沉淪，豈是無因。