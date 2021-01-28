神州觀察：含鉈毒水排入河　無良企業莫放過

眾所周知，鉈是一種強烈的神經毒物，毒性比鉛和汞還要高，對人體的傷害更是可想而知。惟在甘肅和陝西境內的長江上游嘉陵江及其支流青泥河流域，近日卻被檢測出水中鉈濃度異常超標，調查之下更發現，毒水之禍緣於甘肅隴南市一家鋅冶煉廠的廢水違規排放，堪稱無良至極，而對這種肆意污染破壞水源環境、嚴重威脅百姓生命健康的企業，當局又豈能輕易放過？

據當局通報的情況來看，甘陝兩地政府從本月20日發現水質鉈污染，到設置降解池、投放藥劑、引水導流等方式淨水排毒，至25日發現青泥河甘陝交界處仍然超標1.7倍，令當地民眾不無擔憂。須知鉈中毒會導致某些永久傷害，像早年清華大學的女高材生朱令就是懷疑遭人投下鉈毒致腦部嚴重受損，智力逐步退化至7歲小童一般，且樣貌大變，令人心酸；而在上月，內地游族網絡董事長林奇更因此失救而亡。今次涉事企業所為，無異於一次大範圍投毒事件，當局日前只要求對方停產自查，卻不知接下來會否拿出更嚴厲的懲罰措施？

說起來，內地江河湖泊的污染情況簡直觸目驚心，當中各類金屬、重金屬元素乃至抗生素、農藥可謂應有盡有，一再導致生態危機及對人類生活造成巨大威脅，像內地官媒早前報道的陝西安康市白河縣境內的河水污染問題，相關水質檢測報告顯示，其中鐵超標170倍、鎘超標23.4倍、錳超標295倍、汞超標1.4倍，以致人畜皆不能飲用，水生動植物亦無法生存，當局投入大量資金治理幾十年卻無功而返；去年一份關於長江流域的水質調查報告則顯示，長三角約40%孕婦尿液中驗出抗生素，近80%兒童尿液中驗出獸用抗生素，反映長江水生態系統十分糟糕。

原因在於，長三角流域遍布醫院、藥廠，以及水產、畜禽養殖、垃圾填埋場等，一邊是濫用抗生素，一邊是大量的污水排放，凸顯長江經濟帶在快速工業化和城市化進程中的規劃治理亂象。陝西安康市的河流污染則源自當地此前氾濫無度的礦產開採，以致目前仍有多個流礦礦渣堆積，以前河水清澈見底，如今天天流淌着黃色河水；而這種情況勢必會在其他地方重複上演，凡有礦場開採的地方，生態環境污染問題肯定少不了。

無良企業到處違規排放，破壞綠水青山，置民眾健康安全於不顧，當局理應加強監管及從重懲處，但是一些地方長期以來多是採取「以罰代管」，且常常「罰酒三杯」，勢難起到震懾作用。這是因為一些違規企業乃地方納稅大戶、財政支柱，難下重手整治；此外，官商利益勾結、行政不作為等現象亦是導致監管不力、放任企業違規的癥結所在。