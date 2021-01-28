功夫茶：大橋超支無底洞　政府沉淪有迹尋

港府無能，但知懲罰市民！第4波疫情持續嚴峻，庸官花樣百出，又強檢又封區又玩突襲，可惜疫情依然彈上難下！之不過，廢柴政府都有樣醒，就係至叻打造大白象工程！阿哥，庫房錢多都唔係咁亂揈㗎！

嗱！港府興建嘅大型基建，無論已完成嘅港珠澳大橋或仍在施工嘅機場第3條跑道，甚至想倒錢落海嘅「明日大嶼」，無不被質疑係「大白象工程」。恕功夫茶囉唆，都要略解釋吓乜叫大白象工程。要言之，一係建造成本超支和工程延誤；二係建成後使用率未如預期，形成浪費。講到呢度，大家不期然就會浮起廣深港高鐵香港段、港鐵沙中線、西九文化區等等。撞鬼咯，不是全部中晒「大白象工程症候群」嗎？

政府正一大嘥鬼！今日功夫茶想同各位分享由香港一群白海豚非自願犧牲而打造、號稱「國家級基建」嘅港珠澳大橋，咪又係融入大白象工程呢個大家庭囉！呢，呢條搞到白海豚冇啖好食嘅大橋，由3地政府合資興建主橋部分，並各自負責境內連接道路及口岸建設。3地政府喺大橋及相關項目總花費高達1,950億元人仔，香港負責42.9%工程費，廣東省政府負責44.5%，而澳門則出資12.6%。大家都知港府無能，工程不斷落後，追落後又自不然不斷超支，結果粵澳早已完工，港府仍未埋尾，拖兩地政府後腿。

呢，故事未完㗎。大橋終於喺2018年10月通車，而項目仍有超支款項未埋單，擺到明就係赤裸裸嘅「大白象工程」啦！立法會工務小組委員會尋日審議超支嘅15.1億港元費用，運房局局長陳帆強調，上述款項係大橋主橋工程最終結算，佢承認大橋車流量減少，喺償還貸款方面面對挑戰，更好似食咗誠實豆沙包咁話：連利息也還不到！

有議員就表示，港珠澳大橋仲有兩個項目欠缺實際工程結算，公眾根本無法得知大橋整體超支情況，擔心最終或有上百億元嘅超支。庸官自然藉口多多，又話大橋工程涉及海外築島，風高浪急，加上平整海床及安排沉管隧道要用特別機械，而當日申請最初撥款時設計工作未完全完成，先至會影響最終造價。庸官屙屎唔出賴地硬，總之出錯永遠大條道理！

查實，睇吓政府所有重大基建幾乎全部淪為大白象工程，最大問題就係思慮不周，有關部門阿頭全在夢中，好似陳帆局長要睇報紙先知道沙中線出事！其餘負責監察嘅部門根本冇作適時跟進，又冇認真監控成本！庸官一味「始於作偽，終於無恥」！怠政又諸多藉口，德不稱位、能不稱官又唔捨得下台，結果整個管治班子陷入惡性循環，加速「任人唯衰」政府沉淪，大白象工程就一直冤鬼纏身咁浮現眼前！