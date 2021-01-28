世界視線：美俄軍控達共識　雙方矛盾仍難解

美國總統拜登日前與俄羅斯總統普京通話。據報道，拜登與普京討論了美、俄兩國將《新削減戰略武器條約》延長5年的意願。克里姆林宮亦表示，雙方已就延長條約交換了文件，並將在日內完成相關程序。

事實上，美俄軍控條約得以延長，是雙方各取所需的結果。從俄方的角度出發，延長條約有利維持該國在國際戰略領域中，跟美國平起平坐的領導地位，同時避免捲入代價高昂的軍備競賽。而從美方的角度出發，拜登政府或許認為，延長條約能繼續以可驗證的方式限制俄羅斯的戰略核力量。

最重要的還是，特朗普政府過去4年千方百計在裁核問題上拉北京下水，卻被中、俄看破了手腳，一直未能得逞。既然如此，華府倒不如維持現狀，還可順道在國際社會建立美國重新遵守合約精神的形象。

當然，美俄在軍控問題上達成共識，並不代表美國對俄羅斯的遏制會有所放鬆。過去4年民主黨對特朗普最猛烈的抨擊之一，是後者勾結俄國人上位，並以此為藉口搞了一個通俄調查，令特氏任期的前半部分不得安寧；而在民主黨的強大壓力下，儘管特朗普從未對普京喊出狠話，但美國政府在過去4年，對俄方的制裁有增無減，如今拜登上場，更肯定不會對莫斯科假以辭色。據報道，拜登在跟普京的通話中「先禮後兵」，對俄國黑客組織涉嫌向美國發動網攻、俄方被指懸賞鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、介入大選以至毒害反對派領袖納瓦尼等，表達華府的嚴正立場。

談到納瓦尼，俄羅斯逾60個城市日前爆發聲援納氏的示威，全國數千人被捕。有人說示威幕後有華府的身影，美國駐莫斯科大使館發出的「預警」中，連示威活動的集合地點、行進路線等都精確掌握，加上納氏被毒害事件確實疑點重重（例如俄特工為何如此「疏忽」留下活口），而美國對俄國及周邊地區的顛覆又是劣迹斑斑，說山姆大叔完全「無辜」誰也不信。問題是，中、美惡鬥下，老美再將莫斯科推向北京，真的是明智之舉嗎？