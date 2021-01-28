產評：股民靠網贏大戶　全球金融掀革命

新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，同時亦推動史無前例的大革新！疫下新經濟快速發展，互聯網及創新科技得到更廣泛應用，「去中心化」讓個人的力量在網絡中得到聚合與發揮，不但改變商業模式，更對傳統金融市場固有勢力構成挑戰。近期美股出現的「散戶抱團」炒股，甚至撼贏大戶，正好印證「一支竹仔易折彎，幾支竹一紮斷節難」的嶄新變革！

新經濟是指以網絡為平台，以訊息和通訊技術為主體的新興產業。在疫情下，長時間禁聚和經濟停擺，令傳統產業運作大受衝擊。在家工作、學習與消閒娛樂，以及網絡購物等乘勢而起，網絡經濟的滲透率大大提升，不僅影響着商業及生活模式，對全球政、經的影響力更是震撼。過去數月，網絡社交平台對美國政局的影響、網絡上小投資者力量的聚合變成美股一隊生力軍，都在在反映力量不容小覷。

以美股為例，過去傳統金融市場由大戶掌握准入及資訊等優勢。可隨着金融科技化和網絡普及化，每個人都可變成一個「中心」，相互連接並影響到其他節點。市場結構由過去向大戶傾斜，正逐步改成趨向平等化、聚合化，鼓勵共同參與，共同創造，這都是金融「去中心化」的特色。更具體說，智能手機和低成本交易，正讓過去呈封閉而高度集中的資本市場和資金管理模式，變得大眾化、普及化。

近期美股迭創新高，除了科技巨企領軍外，散戶高度參與是一大特色。名人在社交平台對新經濟股的簡單評述，往往就能「點石成金」，皆因過去呈零碎的散戶力量，如今透過網絡平台聚合力量，足以化腐朽為神奇，垃圾股亦可倍升，甚至可與傳統大戶對撼，這些現象雖令人感到瘋狂和危險，但情況卻愈趨普及。

近半年虛擬貨幣的狂熱炒風，同樣也是這股金融「去中心化」的一種體現。不少投資名宿批評虛擬貨幣沒有真實價值，如「老鼠藥」毒害市場，與散戶瘋炒新經濟股一樣，同樣沒有邏輯。可網絡聚合散眾力量參與，既非受單一個體操縱，亦不涉非法行為，應如何看待和監管，當是21世紀構建全球金融市場新秩序的嚴峻考驗！

當然，虛擬貨幣與新經濟股最終還是要經得起與實體經濟的融合，實現真正的回報，才能長存。在這個過程中，投資者要有心理準備會經歷資產泡沫爆破和價值修正。然而，這股「去中心化」的新興經濟力量，可以質疑，可以挑戰，但不能輕視，還得認真對待，才不會被時代拋棄！