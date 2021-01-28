全球新冠肺炎確診者已經破億人，感染大國美國、印度、巴西、俄羅斯、英國仍處於水深火熱之中。其中美國與歐洲總確診人數都在二、三千萬，實際應不止此數。這印證病毒不分界限，發達與發展中國家同時罹難，差別之處不是發達或財富水平，而是政府與社會的決心與能力。

按照人口比例計，美國每100萬人口有確診者7.8萬人，以大國而言，是全球最高，超越它的只是小國寡民的捷克和巴爾幹半島的黑山。這證明了特朗普的「美國優先」政策的「大成功」。中國當然優於美國，每100萬人只有62人確診；連同台灣（37人）、柬埔寨（27人）、越南（16人），可見亞洲勝於歐美，而人口達6,000多萬的坦桑尼亞，每100萬人只有8人確診，也傲視發達國家。

香港的表現，在中國內地以及澳門、台灣中是最差劣，每100萬人口有確診者1,372人的比率，與南韓相近，但遠高於泰國（221人），顯示出香港受歐美的影響，抗疫低效，受益不了亞洲社會的優勢。同樣地，日本每100萬人口有確診者2,916人，或許也是因為「脫亞入歐」的作用，連宿敵南韓也比不上。新加坡更是西化，李顯龍政府大不如前，每100萬人確診者逾萬人。而像900萬人口的以色列，每100萬人確診者高達6.6萬人，不是政府不力，而是宗教因素，佔人口一成多的極端保守教派信徒抗拒現代醫藥，一如歐美狂熱的民粹主義者，用政治陰謀來對抗、破壞政府防疫治疫。

仔細分析各國疫情防治的表現，可以看出頗多制度、政策與文化因素，以往被表面繁華掩蓋的現實，便在新冠肺炎疫病無情打擊下全然暴露，這比任何的教育更為真實，也穿破任何文宣的做作。

不過，這場世紀大疫似乎還在演化發展，即使有疫苗，也不是一年半載便可克服，其各方面的後遺症也相信會有頗長時間的影響。當前最大的衝擊，便是經濟衰退，更因疫情減退各國情況差異，經濟復原程度速度不同，如中國、東南亞等，在全球衰退中不僅可獨善其身，且變成全球生產供應的主力，也吸引全球最大的資金投資，全球發展不平衡從歐美重心轉移過來。一方面這是中國及東南亞人民應得的報酬，在於防治疫病有力；另一方面，不患寡而患不均，歐美發達各國，尤以美國為著，必然心存不服，也不甘心中國的大發展，對中國和東南亞施加政治攻擊。若它們治疫失控，對中國的攻擊會加劇，一是政治制裁；二是經濟萎縮而減對華貿易；三是內部社會矛盾嚴重，轉化為仇華的種族主義、極端民粹主義。國際政經形勢將更趨惡化。