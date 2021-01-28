誰都知道，幾年前的政改，香港反對派拒絕「袋住先」，人大常委會通過「八三一決定」，行政長官「最終實現普選」就「凍過水」。之後發生反修例暴亂，「普選之路」更是封死矣。此拜反中亂港分子和外國勢力相勾結、圖謀「顏色革命」必遭徹底失敗所賜，是反對派搬起石頭砸自己的腳，怨不得任何人。

然而，今日之局，並不會影響香港行政長官在《基本法》規定之方法下產生，因行政長官選舉委員會一直是產生行政長官的協商組織，通過圈內選舉產生行政長官。今後還會按照這樣的機制運行，並無問題。至於選舉委員會的「界別組成」、人數安排都是技術問題，自行調整可也，故行政長官「普選產生」的願景當休矣，香港當一門心思「協商」產生特首可也。

事實上，過去20多年，香港一直在「協商」產生特首。只不過多次受到「普選特首」願景之「干擾」，受到反對派不斷拿「普選特首」說事，在選委會中兜售「逢中必反」，興風作浪。他們還在社會上搞模擬「一人一票普選特首」活動，試圖衝擊破壞選委會工作。

那時反對派在選委會雖然人數不多，但能量很大，加上選委會中一些建制派委員、各利益集團委員各有訴求，互有恩怨，令「協商」產生特首十分複雜，中央要保證自己放心任命的人當選須費極大的工夫。如此產生的特首，反對派一定反對，搗亂其施政。建制派和利益集團也會多有不滿，事後拆台。事實證明，這樣「協商」產生的特首必不理想，上台後要擺平和酬酢各種關係已焦頭爛額、舉步維艱也。

更重要的是，受到「港人治港」的局限，挑選特首只能在「港人」中尋找。而誰都知道，香港這「一方水土」根本無法出產「治港」人才。過去是「英人」治港，不允許也不會教授「港人」治港，「港人精英」至多是俯首帖耳的工具而已，不懂決策，不懂戰略，不懂規劃，不懂政治，不懂國情，不懂世界大勢。要改變此情況，行政長官要超越傳統「港人治港」的局限挑選方有希望，否則咋「協商」都沒用。