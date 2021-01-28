隨着反修例黑暴案件陸續開審，可以發現一非常有趣的現象，許多被告不是自稱身體有病，就是推說頭腦有問題。例如一個破壞藍店的14歲少年，聲稱有自閉、抑鬱和腦癲癇；又如一名以雷射筆照射警員眼睛的男子，則稱患有偏狂型精神分裂，控制衝動的能力較差。打砸燒搶，個個龍精虎猛，上到法庭，個個變成病君，你說好不好笑？莫非真的是癡癡呆呆坐埋一枱？

當然，比起立法會前議員陳淑莊的道行，他們還是相形見絀。陳因涉佔中案而遭檢控，結果以腦瘤為由逃過牢獄之災。但神奇的是，她後來腦袋竟極速康復，還被踢爆深夜聚眾劈酒，這才是真正的奇迹。

許多人將香港黑暴與美國國會暴亂相提並論，其實兩者有許多不同之處。首先，參與美國暴亂的全是成年人，不像香港黑暴參與者既有大量未成年人，最小的只有11歲，還有不少腦袋有問題的人，或自閉抑鬱，或偏狂型精神分裂。其次，美國警察面對暴徒一點也不手軟，直接以真槍實彈招呼，絕不像香港警察那樣仁慈，連發射催淚彈也顧慮重重。至於兩地社會對暴亂的反應，更是南轅北轍，美國政界和輿論一致譴責暴力，沒有人為暴徒辯解，反觀香港充斥美化暴力的言論，黃媒毒媒固然替暴徒吶喊助威，部分反對派政客甚至赤膊上陣充當暴徒。

最虛偽的是那班藍血大狀，暴徒打砸燒搶，他們視而不見，有人更稱「暴力或可解決問題」，但當中央推出《港區國安法》，他們立即群起反對。大律師公會新頭頭甫一上任便指國安法部分條文牴觸《基本法》，要求港府修改，簡直狂妄得沒邊。

《基本法》解釋權屬於全國人大常委會，而《港區國安法》正是全國人大常委會制訂的全國性法律，港府根本沒有權利修改，難道他連這些基本常識都不懂？黃絲暴徒腦袋有問題並不奇怪，藍血大狀顛三倒四才是咄咄怪事。