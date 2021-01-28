油麻地兩條街封閉短短11小時，檢測數百人，發現一名患者。有專家指出，附近經過重複檢測，成本效益會大大降低。亦有人覺得要達致完全清零，一個都不能少。其實做當然比沒有做好，問題是判斷該做的時刻，以及要做的面積範圍。好像這次只封兩條街，略嫌螞蟻搬家，有過之前封佐敦的經驗，今次應該可以覆蓋更廣泛面積。

香港的疫情已經肆虐超過一年，市民實在忍受不了，所以政府一定要用最大的資源，盡快達到清零的效果，好讓各行各業重新恢復運作。尤其是農曆新年將至，傳統黃金檔期，無論是戲院飲食業零售業，一年之計在於新年，如果不能營業，不但賺少很多錢，更有倒閉的危險。苦於疫情遲遲未能紓緩，政府禁令一再延長，現在禁聚及限桌令維持兩人，別說去拜年，甚至一家人出街食餐比較好的年夜飯也很困難。並不是所有家庭都可以自己煮食，若是叫外賣，一頓冰冷的年夜飯，令人想起心也冷了一截。是誰偷走了我們的新年氣氛，無能政府絕對難辭其咎。許多社會問題，最近幾次強檢以及封區都揭示了，長期以來任由環境衞生惡化，鼠患加劇，後巷垃圾堆積如山，三無大廈無王管，南亞幫聚集破壞秩序違反禁令，這些政府完全都沒有正視，結果一下子要面對多重播疫溫床，當然手忙腳亂。

難做的始終都要做，其實有很多方法可以改善社區衞生，例如天井後巷加裝天眼，重罰那些垃圾蟲，不少是在附近居住的街坊，有圖有片人贓並獲，只要捉了幾個，便足以阻嚇其他人。

這十幾二十年來廣州深圳的市容脫胎換骨，便是鐵腕手段的成效。民生無小事，社會政治化忽略了衞生環境問題，其實這些更困擾日常生活。小市民要求很簡單，過年時能否鬆綁幾日，讓我們與家人高高興興做節，政府辦得到嗎？