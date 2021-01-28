1月26日晚上7時，政府宣布至27日上午6時封區，地點是碧街9至27號和東安街3號，原因是被封區在1月11日至25日兩星期間錄得逾40宗個案，涉及3幢大廈。封區過程中，有居民因突然有大批政府人員到區內圍封，不知發生何事，感到混亂及驚慌；有長者說平日早上5時晨運，現在冇得行晨運喇；有洗衣店老闆說臨時知道封區，正在洗衣的機器都要關上，明早要再洗；亦有居民要在短時間內到檢測站排隊檢測，而距離都不足1.5米，因而不滿。更重要者，被封區內，記者發現垃圾堆積，鼠蹤處處，而不少喉管似乎因失修而不合規格。

筆者認為，封碧街和東安街，比起封佐敦小區，做法上已有進步。首先，今次是突擊封區，消息外傳機會小，基本上居民不會因事先知道而「逃離」被封區。迅雷不及掩耳，可能是最有效找到最多區內居民的方法。其次，政府今次使用抗原及核酸雙檢測方法，短時間內（30分鐘）可查出結果，令今次可以在10多小時內完成強檢，亦令居民可以在27日清晨返工。今次行動特別值得一讚的是，政府派出18名能操尼泊爾、烏爾都和印地語的工作人員到場，加上3種少數族裔語言製作的單張，以及設電話熱線。可是，在食物提供上仍有罐頭火腿豬肉，未有顧及區內回教徒（多半是少數族裔居民）。

今次行動，封區後居民基本上不能進出，晚上7時後欲返回被封區的，則需要出示住址證明，或由家人接送，方會放行，結果有330名居民進行檢測，一人確診。區內有93戶沒有開門，近三分之一住戶未能接觸。而對於進入區內的限制，是否准入不准出、入的須登記個人證明和地址，可令過程更順暢呢？

筆者支持政府進行上述行動以找出隱性確診者，而結果能找出確診者是有用的，更可證明該區的疫情實況，令區內外居民安心。但今次封區近三分之一人未能接觸，雖然有法例規定「在過去14日身處區內超過2小時，須強制檢測，否則犯法，可罰25,000元及監禁6個月」，但政府又可以如何去執行此法例呢？政府是否可公布執行方法，讓市民知道逃避沒有意義，而為了大眾健康，亦毋須逃避。

疫情已燃燒到舊區，大廈設施殘舊區和劏房區。這類社區在港九各地不少，平日政府和市民都得過且過，經此一役，之後必須認真面對和對付。對於封區強檢而帶來不便，也請居民體諒，為了自己、鄰居、社區以及全港市民的健康和生命，忍一時之不便，大家都安康！