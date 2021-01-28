港府倣效內地封城禁足抗疫，儘管錯漏百出，不湯不水，但總算突破了廢官的固有思維，向內地學習踏出第一步。不過，這個世界總是有人唯恐天下不亂，逢中必反，根本不想香港抗疫成功。

佐敦封區兩天，港府為區內居民提供簡便糧食，包括杯麵、即食麵、罐頭等，偏偏香港電台的所謂記者，聯同區內攬炒派區議員一起造謠抹黑，指政府沒有提供罐頭刀，又沒有理會居民無水煲不能煮麵食，加上區內一些仿似演員一般的居民一起上演苦情戲，把政府此舉說得一無是處，浪費公帑，居民得物無所用，要捱飢抵餓禁足在家。

然而事實是否如此呢？及後政府澄清，八成罐頭都有易拉環，根本不用罐頭刀；至於在區內居住的居民竟說成家裏百無一物，連水煲和餐具也沒有，想一想也覺不合理。謊言迅速被揭穿，港台非但沒有就誤導公眾致歉，反而聯同記協死撐，聲大夾惡發聲明「報道內容是否失實誤導，公眾可循其他媒體的報道、政府的公布等，自行作出判斷」，指令「有關人士立即停止政治抹黑」。

明明是自己衰咗，明明是自己造謠被踢爆，明明是自己玩政治抹黑，還要將事實反過來說，還要將不滿港台的輿論說成是對港台的政治抹黑，天下間最無恥的第四權，盡在港台和記協。本地一份英文報章，因為錯誤引用有關消息，在政府澄清後亦跪低道歉，反倒是一年耗費10億元公帑營運的港台死不悔改，與記協沆瀣一氣，在社會必須團結一致抗疫之際搞分化，到底這樣一個政府部門，有何存在價值？

更有甚者，部分所謂專家亦來攙一腳，斥責封區禁足僅找出13宗確診，成本效益與一般強制檢測沒有分別，質疑目的何在，其言論可謂同一般盲反刁民沒有二致。專家應當知道，即使以一人傳兩人計算，這13人不找出來，便有機會令確診個案幾何級數暴增。