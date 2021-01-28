人們常說一部二十四史，無非是帝王家譜，筆者是唸歷史出身，長期浸淫，總算懂得少許閱讀帝王心術的方法。美國前總統特朗普的心思，我為讀者解讀了4年，成績還可以。如今白宮新主人拜登上場，他是世界上政治影響力最大的人，全球民眾，尤其是從事外交工作的人，都須得好好去了解其人其心。

特朗普喜怒形於色，內心的世界不難破譯，他個性浮躁，務虛不務實，由上台一刻起，本欄已說他不似人君，美國人這一趟是選錯了總統。如今回顧特氏在任4年，平均的民意支持度只有41%，據說是歷任總統中最低的，他帶領國民抗擊新冠肺炎疫情，結果一敗塗地，因染上新冠病毒而死的美國人，比起二次大戰的陣亡者還多。

不過，特朗普的本質不算太壞，尚有一點為人君者的「不忍人之心」，故筆者曾斷言他不會對北韓動武，不會兵犯南海，在選舉連任失敗後，也不會煽動支持者作武裝抗爭，這些都能僥倖言中。然而，在下也有看走眼的地方，特朗普對中國的態度雖未至於極端強硬，但比我預期中厲害，可見區區的見事之明，尚待提升。

但往事已矣，如今坐在橢圓形辦公室的是拜登，依我看來，他遠比特朗普深沉，中國要對付他，比對付前任白宮主人難。拜登深通沉潛之道，這種個性已初步表現在今次總統競選上。很少候選人能像他一般低調，據說選舉期間，大部分時間都把自己藏起來，任憑對手搞萬人集會，自己則甘於蟄伏，就算偶爾在造勢會上露面，也只招來一、兩百輛車到場，別人笑他丟人，他也不理會。事實上，此君能看通問題，知道對手愈是冒頭，愈多犯錯機會，他便愈有便宜可檢。這道理或許很多人知道，但能堅持做「潛龍」者甚少，拜登卻做到了，能忍人所不能忍，這種人最不可小覷。