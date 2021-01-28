第4波新冠肺炎疫情持續嚴峻，港府「突襲式」封區係「幫緊你」定係「害緊你」，各有各說，老朽只覺得一個字足以形容：亂！唯一令人看得更清楚嘅係，油尖旺區、深水埗區衞生環境惡劣，污水播毒、水管污渠亂駁、後巷天井垃圾亂堆、老鼠出沒如入無人之境，不必甚麼專家侃侃而談，平常人都知，搞唔好清潔衞生，再多嘅「突襲式」封區，除了擾民，就係嘥氣！

庸官抗疫無方，張弛無道，眼見疫情愈抗愈兇險，藥石亂投而冀盼會有奇迹出現，要等到戰勝疫情才有望解除禁聚令，恐怕正如有論者話齋，市民唔病死都餓死啦！農曆新年原是一家團聚嘅日子，餐飲業扮演重要角色，依家食肆限兩人一枱，晚市禁堂食，業界希望政府盡快重開晚市，喺節日允6人一枱，鬆綁幾晚，等佢哋唔使蝕得咁慘！並質疑唔通病毒識睇鐘，晝伏夜出，係都要晚上6點後出嚟作惡？

疫情重創各行各業，除了超市等做多咗生意卻獲最多保就業津貼，政府去年推出第3輪防疫抗疫基金協助業界，申請期已截止逾兩個月，至今卻仍有唔少申請未獲批，其中健身中心資助計劃接獲嘅七成申請個案仍在處理，另有八成申請體育處所資助嘅個案也未獲批，其他如美容院、按摩院申請同樣被拖。有申請人追問職員，只獲回覆「等信件、等電郵」。

年關逼近，對一眾打工仔而言，今年嘅年關恐怕並非人人過到！有調查指失業、放無薪假、停工困擾三成受訪者，近半失業者嘅積蓄不足以應付3個月開支，要求政府推出緊急失業或停工津貼，以幫助打工仔渡過難關。然而，正如有議員指出，「高薪不曉民間苦，厚祿毋須咎己責」是某些官員嘅寫照！庸官若心中有民，怎會一味係咁拖？而對於被強檢封區嘅小商戶，因突襲式封區而失預算搞到血本無歸，政府又不打算作賠償，如此與民為敵，根本就係混吉與不該！