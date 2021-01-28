一年一度的春運一向是內地的頭等大事，數以億計外地勞工每年春節都回鄉過年，造成重大的交通負擔，今年更要為防止疫情而傷腦筋，廣東、山東、河南、湖北等20多個省市出台多項措施，倡議春節期間外省民工不要回鄉過年。有些省市政府要求從中高風險地區返回的人員，需持有7日內病毒檢測陰性證明，廣西、海南、安徽、山西還規定，需要居家或集中醫學隔離7至14天，隔離期間還要做兩至三次檢測，大大增加在外省工作民工的返鄉成本。

有些城市鼓勵外省民工留城過年，義烏呼籲房東減半月房租，政府兼派500元消費券，文化活動設施如博物館、文化中心、健身中心一律免費；杭州通過企業申報，每人派紅包1,000元；佛山市推出8項過年「大禮包」，包括向非本土員工發放消費紅包、各著名旅遊景點的門票或代金券，以及電影套票等，可見今年為了減低春運帶來的疫情傳播危機費盡心思。

看來這些措施收到一定效果，今年傳媒已很少見報道火車撲票熱潮，當然不能排除因為多了高鐵，大大分擔了火車的春運乘客潮，實際情況還要看春節前一星期起公路的車流，若成功減流，應算措施收效。

香港又如何呢？禁聚令已令食肆停止晚市堂食，一年一度的飲食業高峰期相信無法再現。但措施不一定改變市民的過年習慣，相信不少家庭還是會留在家中吃團年飯，一家老少動輒幾十人，對疫症傳播的危險性肯定增加。還有不少家庭依然會去拜年，互串門子，明顯不符合社交距離。元宵花市是否部分重開仍然未見定論，可見布置家居、買花過年仍是市民的度歲習慣。

看去年底美國的感恩節和聖誕節，大量人口流動，家人共聚，令疫情傳播更烈，堪為前車之鑑。其實最保險最配合防疫的做法，還是索性不拜年，等候疫情過後才見面團聚，反正來日方長，不爭朝夕。