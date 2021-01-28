今年是二戰期間日本侵略者發動太平洋戰爭，於1941年12月入侵香港，英軍宣布無條件投降，香港開始3年零8個月苦難歲月的80周年。當年港督楊慕琦在英軍抵抗了18日後宣布投降，在日本的鐵蹄下，中國共產黨領導的廣東人民抗日游擊隊（後改稱為東江縱隊），抽調20多人組成短槍隊挺進九龍半島，之後擴編成港九大隊，下屬3個中隊，在香港展開敵後對日的艱苦作戰，寫下可歌可泣的動人故事和抗戰英勇鬥爭的事迹。香港只有中共領導港人在抗戰，這是不爭的歷史事實。

可是回歸前的香港，在英國殖民統治搞愚民政策下絕口不談，也不准提起或紀念中共及其領導下港人為香港抗戰的事迹。歷史教科書完全把這段史實湮沒，港英政府每年紀念抗戰犧牲的軍人時也掩埋這段極重要的史實，回歸後特區政府在愛國社團的不斷要求下才逐步把這段史實翻開。前特首去年出資支持修《香港志》，才把中共在香港領導抗戰的功業納入修史。

為甚麼近年的反政府暴亂大打反中反共牌，社交媒體大興反中恐共意識，把星條旗米字旗在黑色暴亂的遊行中高高舉起，而示威的青年和學生毫無愛國心和羞恥之感？這就是「不知史，不知恥」。經歷了自非法佔中到反修例運動，至港版「顏色革命」失敗這段不堪回首的社會動亂，要醫治香港社會病，尤其年輕一代忘祖忘宗的「失智症」，不能只靠《港區國安法》執法，必須大力弘揚近代史的推廣和教育宣傳，除了在徹底改革通識科中加入中國近代史、香港在二戰及二戰後的史實外，政府應積極研究設立抗戰紀念館，讓年輕一代緬懷近代史實，大幅提升國家安全和愛國愛民的民族觀念及意識。對此提議，無論政府考慮的結果如何，香港的全國人民代表大會選任的香港人大代表，以及全國或各省市委任的政協委員，作為國家憲制架構的一員，應積極考慮和研究推動在香港設立抗戰紀念館，以補香港國民和國安教育的不足，搶救許多被湮沒的中共領導港人英勇抗戰的事迹和史實。

筆者最近翻閱1981年發行、由解放軍出版社出版的《星火燎原》歷史巨著，這是一部毛澤東主席生前唯一親筆提寫書名的國家級著作。這本巨著是由中國人民解放軍元帥和將軍等參加過戰爭的人親自撰寫的，在巨著的第7集第337頁竟然發現了一篇名為《紅鷹隊》的文章，作者名鄧斌，是介紹東江縱隊港九大隊3個中隊之一的沙田中隊，又名「紅鷹隊」的英勇作戰事迹。該文作者便是令日寇聞風喪膽的雙槍劉黑仔的戰友。《紅鷹隊》一文介紹在西貢建立抗日根據地，發展「游擊隊之友」，組織「自衞隊」，開展香港抗日游擊區敵後鬥爭。他們喬裝馳騁港九新界，殺鬼子、誅漢奸、毀崗哨、炸機場、爆鐵路、大鬧金唐酒家和九龍塘的九龍酒家，聲名大噪。淪陷區的群眾，以至日寇和漢奸都流傳劉黑仔的隊伍像生有翅膀，能飛千里。

香港抗戰的英雄故事竟然在40年前已登上了全國發行的巨著，可是在港卻無聲無息，不是令人遺憾嗎？不是很對不起抗日的港人先烈嗎？