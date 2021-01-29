根據香港《基本法》，行政長官的產生是在選舉委員會這個「小圈子」選出之後，由中央任命。

此方式的發展方向是，「小圈子」的人數要不斷增加人員構成，要不斷吸納「普選因素」，例如有一人一票選出的區議會議員，「最終」從「小圈子」選出若干候選人「投放」到全港由一人一票選出特首。

可見形式上看，行政長官是由選舉產生，然而，在運作上，「協商」才是關鍵。「小圈子」選舉投票之前，中央為了保證任命權的「實質性」，必須先由中央挑選「心頭好」，在選委會中展開「協商」，選委會的投票一定是「協商」好的結果，這樣的行政長官產生方式應說是「協商選舉」，是二者合一。

現在，由於反修例暴亂，行政長官最終由普選產生之路已經斷掉，只能是在「小圈子」的「協商」選舉中原地踏步。

這種「協商選舉」可說是源自內地的社會主義政治協商制度，中央在規劃「一國兩制」時，參考了相關原則，根據香港實際情況，有所變通，設計了行政長官的產生方式。到底行不行呢？「實踐是檢驗真理的唯一標準」，只有實踐能回答這個問題。

現在，答案大致有了，這樣的設計和目標，多年來被反對派和外國勢力惡意利用，打着「爭取民主」、「我要真普選」的旗號，逢中必反，動員奪權，發起暴亂。目的是把「普選」產生的行政長官弄成「只對香港負責」，弄成在民意支持和授權下「隔絕中港」的人，弄成目無中央和「一國」的人，弄成中央和「一國」管不了之人、管不着之人，把香港特區弄成「國中之國」，在特區最高領導層顛覆「一國兩制」，此其一。

其二，即使停留在「小圈子」的「協商」選舉上也大有問題，一是「港人治港」下，挑選行政長官早就帳下無人，一蟹不如一蟹。二是小圈子協商複雜多變，私欲膨脹，無論誰當特首都要被網縛住，一定幹不好，剩下的路只能是中央在「港人」之外，直接任命也。