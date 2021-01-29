有人的地方就有爭議，任何事情都必定有人贊成有人反對，這是很正常的事。但有些人只問立場不問是非，純粹為反對而反對，則不僅不正常，簡直令人討厭。眼見新冠肺炎疫情持續蔓延，舊區情況尤其不堪，港府不得不針對重災區實施禁足令，結果又惹來不少批評，那班平時對民生事務毫不關心的攬炒派區議員，紛紛質疑禁足措施嚴重擾民、勞民傷財。那麼，人們倒想請教一下，應該怎麼做才不會嚴重擾民？他們有何良策可以避免勞民傷財？

長痛不如短痛，香港疫情爆發超過一年依然不受控制，就是因為港府猶豫不決，拖泥帶水。若能像內地那樣及早採取果斷措施，何至於如此狼狽？現在封區禁足雖然姍姍來遲，過程也烏龍百出，但總算亡羊補牢，好過坐以待斃。那班由納稅人供養卻為反對而反對的小學雞政客，不妨捫心自問到底為抗疫作過甚麼貢獻？他們指摘當局只提供罐頭不提供罐頭刀，而實際上絕大部分罐頭都有易拉環，根本不需要罐頭刀，到底有何居心？

新冠病毒不可怕，可怕的是政治病毒。香港疫情沒完沒了，港府固然必須負起最大責任，攬炒派也罪責難逃。當初港府設立隔離中心及指定診所，他們以堵路縱火阻止；後來中央協助港府全民檢測病毒，他們抹黑為「DNA送中」；現在港府針對重災區封區禁足，他們又指嚴重擾民及勞民傷財。一個如此反智的社會，疫情不失控才怪。

說到反智，就不能不提香港電台。這間每年耗費逾10億元公帑的所謂公營電台，疫情當前不是配合港府宣傳抗疫措施，而是與攬炒派區議員沆瀣一氣，藉罐頭刀一事小題大做，極盡造謠之能事。當謠言被揭穿後，該台不但沒有認錯，反而聲稱「如實報道」，更指外界批評聲音是「政治抹黑」。不良傳媒見得多，還沒見過這麼無恥的公營電台。港台本已黑到入心，何需再抹黑！