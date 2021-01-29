律政司司長鄭若驊上任以來醜聞不絕、被嘲為「避政司司長」，民望長期是眾問責官員之中最低，但政府高層一直死攬，至今仍然未下台，繼續龜縮做其鍵盤戰士，寫網誌交差了事，市民當然不收貨，最新的民意調查顯示61.7%受訪者不滿意政府的表現，鄭若驊大熱勝出，繼續民望「墊司底」，評分僅得19.7分，比上月下跌0.2分，低處未算低。反修例風波案件陸續上庭，律政司表現時常甩漏，輸多幾場官司，評分再跌不出奇，只是下調的空間已經不太多，接近零分，是否想進身成為「負分司長」呢？

律政司最近又因進退失據而招人話柄。前年8•18反修例非法集結案，壹傳媒黎智英與另外8名泛民主派人士在2月16日受審，律政司原本委託英國御用大狀David Perry出任案件主控，但卻引起本地各界爭議，以及來自英國的壓力，所以改聘另一大律師接手，據知是資深大律師余若海，近年屢次代表政府打官司，既然合作無間，當初為甚麼不索性直接選擇余大狀呢？是否「唔鬧唔安樂」、「鬧完先識改」？黎智英將由另一位資深大律師余若薇，即余若海親姊代表，屆時姊弟將會唇槍舌劍，一場好戲上演，希望結局是如港人所希望，邪不能勝正，犯法的要受法律制裁。

黎智英還有其他官司纏身， 2月初將會就他的保釋上訴，展開終審庭聆訊， 今次找了余若海，下次又會找誰呢？是否律政司內部人員呢？總不成每一場官司都找余大狀吧！律政司本身是否不夠人呢，人才都怕了鄭若驊所以大量流失？以律政司的錯漏罄竹難書，鄭若驊早就應執包袱走人，捱到今時今日，特區政府一日不換屆，她還可以賴死不走，律政司的士氣低落可想而知。每次找外面的大狀，收費不菲，市民只好安慰自己，找本地的，總好過把公帑給外國人吧！