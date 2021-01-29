1月24日台灣疫情指揮中心總指揮官陳時中宣布，因桃園醫院發生集體感染，累計有15個確診個案，擔心社區擴散，影響包括上千計醫護人員、曾在該院住院的病人和病人陪伴者。故此陳時中決定相關人等需要強制家居隔離14天，估計影響近5,000人。其實台灣至1月26日有890宗確診個案，被視為處理疫情不錯的地方。但因桃園醫院事件，政府決定取消大型元宵燈會、台北國際書展和馬拉松。而部分公司更容許住在桃園員工在家工作。事件引起社會爭論：政府是否需要進行全面檢測工作？是否需要封邊界？是否需要封城？另外，台灣在採購疫苗和研發步伐都落後，政府是否需要問責等等。同時國民黨呼籲政府向國外「緊急請求撥給台灣5萬支疫苗給台灣第一線醫護人員」。而陳時中的回應是「不會普測，會專注小規模爆發的快速處理，也不會像香港封社區，強制檢測」。

一個多月前，筆者曾在社交媒體建議，估計病毒在全球是不易清零，最後需要有效疫苗出現，方能完全治理。大陸若研發疫苗成功，希望大陸考慮用政治角度以至政治關係，協助有需要地方，特別是台灣。

現時台灣向外地採購疫苗，曾公開公布2021年第一季可以開始接種，但最近卻說採購談判受阻，暫無明確日子。但執政民進黨對大陸疫苗，卻有抗拒。2020年底台灣行政部門準備洽談引入德國BNT疫苗，但得悉內地民企復星醫藥是股東之一，即否決採用。陳時中回應是，根據台灣法規，台灣是不會使用大陸製造的疫苗。

在疫情下大家應無分國界，不分敵人或朋友，不分貧或富，人的健康和生命最重要，面對現時嚴峻情況，全球確診超過一億人，而數字仍不斷上升。作為人類一分子，好應團結，一致對付病毒。這是不容爭辯。現在台灣不願使用大陸疫苗，是否因為：

一、民進黨在搞暗獨，反對中共，一旦使用，有認同中共之嫌，怕被獨派批評，會失分、失票？

二、擔心這是中共的疫苗外交，突破民進黨在台對中共在台宣的封鎖？

三、使用大陸疫苗等同承認該疫苗的合理性、科學性及法律上地位？

四、這會打破年多來台灣被國際認為是全球防疫表表者？

五、向大陸求助，等如欠下大陸人情，將來有任何會面和談判，會處於被動？

這個病毒厲害兼狡猾，又懂變種，令人類手足無措。處於此嚴峻時刻，政治、文化、價值觀，甚至仇怨都應放下，團結一致，不分你我，齊心抗疫。