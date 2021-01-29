假設香港有超過22,700人染上新冠肺炎而未被發掘出來，他們天天在街上晃來晃去，你認為可以容忍嗎？當然不可以吧！要是真有其事，恐怕大部分市民都會同意，應馬上封城、禁足，作全面排查，不可能任由兩萬多人繼續招搖過市，傳播病毒。

你知道22,700人佔全港約750萬人口的百分之幾嗎？那是330分之1。日前，政府封鎖了油麻地碧街幾座疫廈，在接受檢疫的330人之中，只找到一個確診者，很多市民覺得失望，認為不值得為此而封鎖區域。但從另一角度看，原來這比例已經等於全港有兩萬多人染疫，或許市民就會有不同感覺。

上一次在油麻地封區檢測，共排查了約7,000人，有13人對新冠病毒呈陽性反應，比例是約538分之1，表面看來也很少，但這個比例放諸全港，就等於找到超過13,900個確診者，收穫便不能算是少了。

一個超級帶菌者可以傳染100多人，有時甚至更多，故防疫一如打仗，必須「緊把繩頭做一場」，哪怕只是一個患者，也不能放過。香港特區官員就是承襲了殖民地的遺緒，做事溫溫吞吞，畏首畏尾。

英國因為染上新冠肺炎而死的，剛突破了10萬人，而且還與日俱增，首相約翰遜宣稱會負上全責，但恐怕這只是耍嘴皮的伎倆，面對死者纍纍，他又能如何負責？

早前，香港就是用上英美式的抗疫方法，一直不肯以「清零」為目標，才會弄到今日的光景。

反觀中國，卻一而再地證明了強勢管治的效力。早前河北石家莊新冠肺炎疫情爆發，中央又一次將應對武漢疫情的方式用上，只消三幾下工夫，便成功控制了石家莊的疫患。特區政府實在好應該以祖國為師，痛下決心，限日達到「清零」的目標，否則再蹉跎下去，則只會使全香港「攬炒」。