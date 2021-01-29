政府抗疫招數層出不窮，強檢、封區、禁足、突擊，日前油麻地碧街及東安街封區檢出一確診病例，庸官形容行動「成功」！今次封區雖然不至於如佐敦般走漏風聲，有約200戶走佬漏檢；之不過仍有約93戶無應門，當局就話部分人有確診或已隔離，也有部分單位可能空置，承認無詳細資料，話會再跟進！

林鄭形容油麻地封區行動達致行動保密、範圍聚焦、時間壓縮等目標，又話喺控制傳染病方面，不能小看任何一個感染源頭。政務司司長張建宗就強調「一宗都不能放過」！廢官冇嘢叻，就係吹水我至叻，加上面皮厚過鱷魚皮，一味感覺良好。要強檢嘅疫廈愈爆愈有，其中北角東發大廈疑垂直傳播，類似嘅疫廈看來不知凡幾。傳染病專家建議，政府應盡快分析全港約5,300幢「三無大廈」中有多少屬高危，若有大廈錄得一宗確診，便應要求居民24小時內完成強檢，相信較大廈爆疫兩三星期後先驗污水樣本更有效！

喉管播毒問題備受關注，喺強檢、封區嘅油尖旺、深水埗區，由於劏房處處，喉管亂駁普遍，生銹穿漏常見，問題存在已久，全港逾5,000幢「三無大廈」，政府如何規管及處理？公屋排水管有房委會跟進，私樓亦有防疫抗疫基金推出計劃跟進，即使進度差強人意，畢竟都有關注！可是啲「三無大廈」喉管亂駁、滴漏等問題，成為環境播毒不能忽視一環，政府如何跟進？

舊區疫廈愈爆愈有，凸顯公共衞生差劣，尤其鼠患嚴重，政府應切實跟進。林鄭日前喺社交專頁話與內地、澳門和台灣相比，本港控制疫情的確差強人意，但從國際層面看，仍能做到力保不失！這「力保不失」虧她夠膽說出口！一當高位，多聽諛言；自己騙自己去到最高境界，國際層面係皇帝新衣，水退了也不相信自己露體！力保不失，確診日升少見破百吖！