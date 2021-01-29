特區政府最新表示，1月28日起會恢復部分基本公共服務，但會要求市民前往政府大樓或辦事處時，須使用安心出行手機App。要求還包括市民在進入重開的政府大樓或辦事處時，遵從相關部門實施的防疫措施如體溫檢測、人流控制安排，同時要一直佩戴口罩。政府還表示，使用安心出行不會收集持有者的姓名和位置，不用擔心洩漏個人私隱被追蹤到。

進入任何建築物時，遵從防疫措施如體溫檢測、人流控制安排，一直佩戴口罩，已是疫情期間一般市民習慣，不少商店及食肆都有相同要求，不覺得會引起紛爭。令人奇怪的反而是政府推行健康出行碼好像很閃縮，害怕市民反對，又說不收集個人資料，又說不查持有人位置，這樣資訊缺乏的數據庫要來何用？勞民傷財去設置，卻沒有一早提醒，警告哪個地區場所有確診者和密切接觸者，事先遠遠避開，對沒有感染的市民有何好處？

雖然政府表面上好像努力推動，但看來只是科技局的工作，與其他部門無關。各部門分散，而不是採戰時部署，一致抗疫，怎可能成功？連康文署屬下的設施如公園也隨便亂貼二維碼，有的竟貼在電箱離地不足一呎，要掃描需把手機貼近地面，即是大彎腰，或坐或跪在地上才能做到，誰會不怕麻煩乖乖掃描？

一般商場、店舖和超級市場都把二維碼隨便亂貼，或貼在不夠顯眼處，我自己就無論去公立醫院、公園、超市、食肆一直沒有注意到，不見食環署派員糾正。這樣半天吊式的安心出行，執行不徹底，心驚膽戰怕市民不肯遵從，怎可能成功？看新加坡，政府明言，不排除安心出行可能儲存持有人的部分個人資料，說得何等理直氣壯？內地索性推行健康碼，不合格的大多數公共設施公眾場所都不許進入，就算出入居住小區也諸多困難，這些有效方法難道不值得安心出行參考嗎？