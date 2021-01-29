國務院扶貧開發領導小組本周二在京舉行全體會議。會議內容頗耐人尋味。副總理兼小組組長胡春華主持會議時，先是強調：扶貧開發領導小組在歷屆組長帶領下，推動脫貧事業取得了舉世矚目的成績，要抓緊謀劃脫貧攻堅後評估工作；接着要求：要借鑑脫貧攻堅經驗，全面推進鄉村振興頂層設計。

這次會議具有明顯的承前啟後作用。從「歷屆組長」的表述看，帶有明顯的總結意味。過去數年，脫貧攻堅位列中央三大攻堅戰之一，也是建設小康社會的基礎指標。按照中央「兩個一百年」復興目標「三步走」的部署，第一階段至2020年全面脫貧，建成小康社會；第二階段至2035年基本建成現代化國家；第三階段至2050年建國百年之際，全面建成強大的現代化國家。

經由舉國體制的強大推進，雖然經受疫情衝擊，去年全國所有貧困縣宣布完成脫貧任務，第一階段小康社會已經達成，進入第二階段。這令諸多政策內涵發生新變化。比如，「四個全面」戰略布局中，「全面建成小康社會」的引領目標，已變更為「全面建設社會主義現代化國家」。

在這種情況下，扶貧開發完成歷史使命，已迎來了鄉村振興的新時代。去年底中央農村工作會議上，最高領導人指出：「從中華民族偉大復興戰略全局看，民族要復興，鄉村必振興。」層級定位相當之高。從脫貧攻堅到鄉村振興，被定位「三農工作」重心的歷史性轉移。與之相關，「全面推進鄉村振興」，亦上升到新高度，在全局工作中獲得相應定位。十九屆五中全會通過的十四五規劃建議，已將鄉村振興作為「三農工作」的主軸，與「三步走」的第二階段同步。

因此，此次國務院扶貧開發領導小組會議具有濃厚的告別色彩。這一小組最早可追溯到上世紀八十年代的貧困地區經濟開發小組。從2003年起，慣例由主管農業的副總理兼任組長，如溫家寶、回良玉、汪洋、胡春華等。小組下設專職辦公室，規格為副部級。經過一系列機構改革之後，成為目前國務院系統唯一單設辦公室的領導小組。

而在鄉村振興全面起步之後，扶貧辦亦將相應改制整編，新設國家鄉村振興局。在周二的會議上，原四川省委常委兼組織部長王正譜在會場上亮相，印證了有關其將擔綱鄉村振興局首任掌門人的傳言。王正譜農業科班出身，曾在農業部任職20餘年，是2010年全國正局級幹部大交流中66位空降地方的京官之一。歷經10年地方鍛煉，而今回京負責鄉村振興，是回歸老本行，專業對口，並且業已參加農業農村部黨組活動。

對比來看，扶貧重在解決最基本的溫飽問題，而鄉村振興是更高階的提升，除了經濟發展水平，還涵蓋公共服務、人居環境、基礎設施、社會事業等各方面，任務更重，涉及的工作更繁雜。且通過與中央農村領導小組辦公室（農業農村部）的工作關係，增強黨管鄉村的力度。