產評：救市未成股起泡　央行監管皆煩惱

近期環球金融市場多了一個新興名詞「抱團」，意指散戶或機構群起追逐某類股份，當中尤以美國炒「瘋」最盛，已惹來監管機構出招疑慮；另邊廂，中國人民銀行官員周二表明股市有泡沫迹象後，中港股市皆乍現「散水潮」。說到底，雖然眼前的資金市無法估頂，但投資者也要清楚明白，世上並無必贏投資，資產價格亦無可能長期完全脫離基本因素，要做到進退有據，方可來去自如！

誠然，包括澳洲、歐美、南韓、印度等全球股市近期異象處處。先是散戶參與度突飆，且多透過網絡集體行動，能在短期內買爆倉，股價以倍數狂飆，這股網絡散戶力量堪比21世紀「黃巾之亂」，顯然要挑戰傳統資金秩序。其次是太多散戶熱炒，券商交易平台負荷過重，致令近日出現服務中斷，往往是股災先兆。故見不少投資專家皆批評散戶如同「玩火」，最終必攬炒收場。

奇就奇在散戶瘋炒個股，甚至與沽空機構對撼，竟能令未被熱捧的藍籌股捱沽，美股3大指數大跌收場，繼而禍及全球，原因是市場盛傳美國白宮關注事件，不排除會出招整治，引發「走為上計」的套現潮。事實上，美股估值高企，本來就容易出現大幅波動，如今監管機構醞釀出招，殃及池魚在所難免。

在亞洲，炒「瘋」不亞於美國，南韓有大批新手股民不惜舉債入市，當中很多更是未成年，大概就是抱着打網絡遊戲的心態，在網絡平台上聚合行動，純粹搵快錢，就連國際貨幣基金組織也看不過去，開聲敦促南韓解除長期沽空禁令，以免單邊市持續，讓股民誤以為股市只升不跌。

在中國，官方正通過出口術和市場資金操作為股市降溫，人行本周連續4天在資金操作中，已合計向市場淨收水5,000多億元人民幣。港股又適逢大型新股招股鎖住大量流動性，借勢震盪。

不過，全球央行縱使知道有泡沫，也難大幅收緊貨幣政策，美國聯儲局主席鮑威爾已表明，經濟距離全面復甦仍很漫長，目前談論退市為時尚早。其鴿派言論就在說明資金市格局未變，除非有明顯逆轉，否則資產價格雖有震盪，但仍會是資金主導。

如是者，雖然股市泡沫路人皆見，但疫下經濟衰退也是鐵一般事實，監管當局只能對股市「有保有壓」，不能一棒打殘，否則對企業和社會穩定皆不利。投資者明白這個背景，就要有心理準備股市波動會愈來愈大。要避免攬炒，得謹記理性分析，主動做好風險管理，莫貪勝不知輸！