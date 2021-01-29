神州觀察：業主維權遭毆斃　依法治國成空談

內地官媒日前以「為安居樂業而謀，為公平正義而戰」為題，表明為期3年的掃黑除惡專項鬥爭已進入收官和表彰階段，並列舉回顧3年來的鬥爭成果與經驗，聲稱社會治安環境已明顯改善，及讓人民群眾帶着獲得感、幸福感、安全感邁向小康社會。然而近日山西呂梁離石區某屋苑部分維權業主的遭遇，卻絲毫未能讓他們感受到安居樂業、公平正義，有人仍敢像黑社會一般肆意作惡，公然踐踏法治，當局還是先別忙着收官和表彰為好。

事發當地盛世君悅屋苑，據指屋苑所屬物業公司早前引進了一間超市，惟對方在改造工程中涉嫌破壞樓宇安全，以致屋苑地下停車場水管爆裂，令多名業主的電單車報廢，於是一起往超市地盤交涉。誰知其中一名業主竟遭多名身穿迷彩服男子圍毆，更被綑綁手腳虐打，並將其他業主阻攔在外，十分囂張；事主妻子央求再三，並指丈夫曾做過心臟支架，非但不獲理會，自己亦被關入黑屋，直至警員接報到場方脫困，惟被打業主仍於翌日凌晨不治。

堂堂法治社會，眾目睽睽之下居然還有人敢這般無視法律，無視生命，更遑論暴行是在掃黑除惡如此高壓態勢下上演？一間超市而已，何以令其覺得打死個把人並不算甚麽？再者說，明明是自己出錯在先，面對業主維權，該賠償的賠給人家便算數，幾輛電單車而已，何至窮兇極惡至此？難道背後有保護傘撐腰？抑或是「有黑無傘」那種，只靠自身實力打天下？看來當局的掃黑除惡鬥爭還很不徹底，打擊震懾力度還遠遠不夠，得需像防疫那樣常態化堅持下去。

說到還人民以公平正義，還社會以法治信心，一些地方政府及司法機關亦不乏自身不正問題。充當各種黑惡勢力保護傘、關係網自不必說，近日內蒙古呼倫貝爾市司法局局長董仕民更遭人匿名舉報，稱其在2019年的信訪維穩會上指使警員對老弱多病、孕婦等維權人士「必須打往死裏打，死了我負責」；匿名者提供的錄音中還有關於打人後如何強制拘禁、逼寫保證書、悔過書等操作，又有「不能死在監獄裏」等「諄諄教誨」之詞，惟對方反駁指錄音是拼湊出來的。

另一怪誕事件是由山東棲霞市笏山金礦爆炸引發，日前山東廣播電視台一名女記者欲往醫院採訪被救生還礦工，卻遭多名保安制止及毆打，以致腿骨、韌帶、半月板等多處受傷，誰知女記者事後卻發聲明稱是自己不慎摔倒，箇中緣由耐人尋味。事實上，視頻中女記者口喊的施襲者還有「人民警察」，當局如此懼怕記者採訪，意欲何為？且過往各類安全事故中不乏這種操作，亦都是與依法治國背道而馳，又何來本固邦寧局面？