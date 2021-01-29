正論：衞生惡劣如地獄　疫情難斷豈無因

本港疫情失控，連國家領導人都大表憂慮，偏偏港府廢官好整以暇，抗疫慢十拍之餘，還自吹對比歐美已算「力保不失」，簡直不知醜字怎麼寫。單是已造成多區淪陷的三無大廈，衞生情況極之惡劣，惟不管輿論如何狂轟，港府也是置若罔聞。這樣下去，別說疫情無法休止，死得人多才是最不堪設想。

目前全港約有5,300幢三無大廈，大部分位於油尖旺、深水埗、九龍城及紅磡等舊區，而這些區域亦接連失陷。例如油尖旺淪為疫情重災區，便是由新填地街的三無唐樓爆疫開始，迅速向周邊地區蔓延。事實證明，三無大廈已成一大疫源，猶如計時炸彈，港府再不認真拆彈，後果必然是災難性。

本報記者巡視上述地區，輕易發現大堆駭人的衞生問題。例如紅磡黃埔街一幢唐樓，喉管日久失修，污水居然隨喉管及牆身噴薄而出，直射數米之外的大廈天井，嚇煞旁人。須知道，港府近日在多區唐樓的污水樣本中都發現極高比率的新冠病毒，喉管正正是病毒擴散全幢大廈的元兇，甚麼「垂直傳播」，「煙囪效應」，名堂五花八門，對居民危害極大。

實際上，三無大廈不僅有喉管問題，天井垃圾堆積同樣令人咋舌。記者在多區的唐樓天井所見，口罩、膠樽、飯盒、廚餘及煙頭等垃圾「應有盡有」，猶如一座又一座小山，蒼蠅亂飛，老鼠亂竄，異味撲鼻而來。更有甚者，低層住戶長年飽受高層住戶亂拋垃圾之苦，早前才有區議員收到投訴，指紅磡唐樓天井發生火警，原因是高層住戶將煙蒂往下拋。特別是冬天風高物燥，一旦煙蒂燒着垃圾，火勢一發不可收拾，低層住戶勢必「一鑊熟」。

顯而易見，三無大廈已成特區痼疾，再不認真根治，除了令抗疫事倍功半，更會引發諸多安全危機。無奈是，三無大廈的居民全為基層，港府嫌貧愛富，根本懶得理會，民政事務總署雖有「地區主導行動計劃」，為三無大廈進行一次性的公用部分清潔服務，惟都是敷衍式，一次性清潔過後，很快便打回原形。同時，正因為三無大廈業權分散，大部分皆為基層租戶，並無餘裕，益發沒有改善管理的動力。要麼等待發展商收購，要麼自生自滅，終致衞生問題積重難返。

另一方面，本港鼠患嚴重，本報記者在油尖旺一帶的排檔、街市又發現巨大如貓的鼠蹤，證明食環署的滅鼠騷徒具姿勢。本報不斷鞭撻政府，要求徹底根絕鼠患，無非不欲香港置身於疫患和鼠患的雙重夾擊之下，奈何言者諄諄，聽者藐藐，冇靈魂政府壓根兒不將忠言聽進耳內。

問題是，疫情不等人。昨日本港新增39宗確診個案，北角東發大廈遭「突襲式」圍封強檢，這幢大廈雖有居民代表，但同樣有喉管亂駁及劏房等問題。連有居民代表的舊樓也危機四伏，一旦全港5,000多幢三無大廈疫患鼠患齊發，香港勢必萬劫不復，豈是廢官一句「力保不失」就能開脫責任？香港正值危急存亡之秋，港府必須跨部門共同抗疫，民政署及食環署絕對責無旁貸。