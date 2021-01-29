功夫茶：原審犯錯成常態　司法改革豈容拖

反修例黑暴以來，某些法官處理案件偏頗，相關嘅投訴亦大幅增加。事實上，原審法官常常出錯，輕判不特止，尋且判詞不見理性，只見浮誇，好似話「喺暴動現場見證歷史」啦，「掟汽油彈係優秀嘅細路」啦，諸如此類。天下有道，則庶人不議！判案隨口噏當秘笈，難怪予人司法獨大、鍾意點判就點判嘅強烈感覺！

呢，最近一單又係原審犯錯。是咁的，21歲男生前年11月喺沙田大會堂被警方截查，搜出兩支灌有水泥嘅鐵通，警誡下表示怕遭政見不同人士襲擊而用作自衞喎，去年8月承認喺公眾地方管有攻擊性武器，被判監10日。律政司不服提出刑期覆核，上訴庭尋日認為，以本案嘅控罪及案情嚴重性，原審裁判官嘅判刑明顯過輕及原則性犯錯，遂改判被告監禁3個月。

喂，一次就話偶然啫，然則類似嘅案件層出不窮，梗係有古怪啦。好似有一單，警方喺一名22歲男子嘅背包搜出士巴拿、行山杖、防毒面具等物品，涉案人又話物品用作自衞，仲十分寸嘴咁話：我驚畀白衫人打！警方原先控佢一項「公眾地方管有攻擊性武器」罪，當時嘅裁判官就認為被告嘅物件一直藏喺背包，冇攞過出嚟，顯示被告冇攻擊別人意圖，於是裁定罪名不成立。

黑暴以來，「警察拉人，司法放人」，市民都見怪不怪咯！不妨又回帶同各位街坊講多單，話說25歲工程師被控喺灣仔港鐵站外，因管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個鐵錘、四支大螺絲批、一個電鑽等出現於非法集結現場而被捕。開審時，裁判官指防暴警與便衣警對被告工具袋嘅說法有出入喎，一個話佢攞住工具袋，一個話工具袋係從被告背包跌出嚟，根據「疑點利益歸於被告」，判佢無罪釋放！

以上兩單案件，同尋日21歲男生藏鐵通「自衞」都有共通之處，就係原審法官都不把私藏攻擊性武器當一回事，藏鐵通男生僅被判監10日，其餘兩單涉嫌私藏武器嘅殺傷力可能更大，竟然係無罪！阿哥，咁即係私藏「黑旋風」李逵兩把板斧，只要未攞出嚟就乜事都冇？如果咁都得，即係「公眾地方管有攻擊性武器」呢條罪可以從此廢矣！改天有賊人包住把大關刀大鐵錘去打劫，未action前被警方截查，「咁多南亞匪，自衞啫，犯法吖？」差人都吹佢唔脹啦！

所以話，本港司法系統千瘡百孔，尤其法官標準參差不齊，裁決偏頗失職嚴重路人皆見，成立具制衡嘅監察司法委員會及量刑委員會，實在大有必要！所謂「行之有效」嗰一套，只係凸顯司法獨大、因循苟且、不思進取，只顧維護既得利益，罔顧法治不彰，唔改革點得！