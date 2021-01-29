世界視線：文翠珊炮打首相　保守黨醞釀逼宮

新年以來，保守黨前首相文翠珊對其政治宿敵約翰遜發起了連番猛烈炮擊。從國會下議院的厲聲質問，到報章的慷慨陳情，從脫歐的亂局一直數落到應對新冠疫情的兵敗如山倒，處處打中首相的痛處。她帶出的訊息再明顯不過：約氏施政禍國殃民，已淪為執政保守黨的負資產，是時候把他趕出唐寧街。

話說2016年英國通過脫歐公投，時任保守黨首相卡梅倫引咎辭職，文翠珊接過爛攤子成為英國史上第二位女首相。面對脫歐危機，她豪言要超越前輩鐵娘子戴卓爾夫人，然而殘酷的政爭接踵而至：時任外相約翰遜與國內外右翼脫歐政客串通一氣，更得到美國總統特朗普的鼎力相助，在國會內外煽風點火，逼得文氏走投無路，最終在2019年夏天黯然辭職。約氏取而代之搬入唐寧街10號，然而他也好景不長，脫歐談判陷入泥淖，更難料的是一場世紀瘟疫殺到。

歷經新仇舊恨，文翠珊大報復的時機剛剛好。換在去年，保守黨內縱使有人想挑戰約翰遜的黨魁地位，恐怕也不願從他手中接過脫歐談判和新冠疫情這兩大燙手山芋。踏入新年形勢卻不同了：在英國國內，一方面脫歐談判已經完成，新黨魁毋須為英國蒙受的任何損失負責；另一方面公眾也開始接種新冠疫苗，英國有了走出疫情的希望。在國外則美國白宮易主，民主黨總統拜登上台，約氏頓失靠山，他的政敵此刻不痛打落水狗更待何時？

約翰遜下台已不可避免，然而該黨如何逼宮，卻也面臨不同選擇：一是黨內有心人按照黨組織規章，於今春挑戰黨魁並展開黨內選舉，一待獲勝便取代約翰遜直接出任首相。但對於挑戰者而言這是一步險棋：由於保守黨極可能在未來的大選中敗北，新首相屆時將被迫引咎辭職，斷送政治前途；第二個選項是黨內元老說服約氏提早宣布大選，一旦敗北就引咎辭職。保守黨屆時轉為在野，在新黨魁帶領下謀求東山再起；最後一個選擇，當然就是約翰遜先下手為強，自己宣布辭職，把「爛攤子」扔給他的繼任者絕塵而去。