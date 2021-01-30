新中國一向清楚，面對美帝的挑釁、打壓、圍堵、侵略，必須堅決反擊，讓美帝吃苦頭，有了損失，才能挫敗他們，才會老實一點，「調整策略」。

過去4年，北京面對特朗普從貿易到科技、到金融，從外交到政治、到軍事的猖狂進攻，就是堅決反擊，讓老美吃苦頭、有損失，讓特朗普狼狽不堪、灰頭土臉，最終連任失敗，不能不說此乃原因之一。特朗普的對華政策導致美國商界甚為不滿，影響民生，物議沸騰。這一切，拜登是看在眼裏的，他對特朗普對華政策的蠻牛作風，其在中國連連碰壁，也是看在眼裏的。

現在的問題是，拜登會不會總結經驗，吸取教訓，改變特朗普的愚蠢做法呢？據說，特朗普政府之所以能發起40年來最大之反華浪潮，皆因中國的改革開放取得巨大成就，老美的帝國霸權感到空前恐懼和受到威脅。美國的共和黨、民主黨、「政治精英」、各行各業、「公知」們、藍領白領們，都一起掉進了這個巨大的恐懼漩渦，要「同仇敵愾」一致反華遏中。此所謂老美的「主流」、「潮流」也。

然而，這又怎樣？能打垮中國、打怕中國嗎？特朗普政府不是掄起大棒子瘋狂了4年嗎？得到了甚麼？老美的「主流」、「潮流」，包括拜登和民主黨還能使出比特朗普更瘋狂、更強硬的招數讓中國屈服嗎？稍微明白事理的人都已看出，拜登政府根本底氣不足。他身邊之人近日已經放話，指要和中國博弈需「耐心」一些，需「講規矩」，要在「可以合作的方面磋商合作」。很顯然，拜登不能不考慮放軟手腳，擠出點兒笑臉，展示一些「懷柔」也。

今日之局是，拜登政府怎麼看待中國崛起、「中國威脅」不重要，怎麼反共反華不重要，怎麼和特朗普「骨子裏是一回事」也不重要；重要的是，他若想不重蹈特朗普覆轍，不要比特朗普輸得更慘，他就要在對華政策上收斂調整，這就是「形勢比人強」。

還是那句老話，帝國主義架起幾門大炮或者裝腔作勢就能打倒中國的日子，已經一去不復返也。