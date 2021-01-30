有精神病學家將悲傷分為5個階段：否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。根據這種理論，美國面對中國崛起，顯然已經從否認轉變為憤怒，而且即將進入討價還價的階段，最後只能沮喪地接受。特朗普治下4年，毫無疑問正是美國最憤怒的時期，拜登上台之後大概只能延續這種憤怒，但相信應會稍為理性一點，不至於如此歇斯底里，因為他知道中國絕不容易對付，憤怒解決不了任何問題。

顯而易見，美國戰略界正面對前所未有的巨大壓力。中國崛起速度大大超過他們的預想，令其焦慮不安，加上美國本身實力每況愈下，更令其自信心不斷下降。正是這種既焦慮又缺乏自信的矛盾心態，導致美國對華政策荒腔走板，尤其是特朗普任期的最後階段，簡直到了走火入魔的地步。最大的問題是，美國瘋狂遏華不但達不到任何目的，反而傷害自己，同時激起中國的鬥志，更加堅定走自己的道路。譬如美國對華科技封鎖，反而促使中國加快自主研發，徹底解決卡脖子的問題。

有趣的是，過去中方在提到中美關係時經常強調「戰略定力」，如今風水輪流轉，美國新政府甫上場便聲稱要以「戰略耐心」處理中美關係。這說明拜登意識到像特朗普那樣對中方極限施壓根本無濟於事，只好另謀對策。而其對策無非就是聯合盟友對抗中國，這有用嗎？恐怕又是枉費心機。

德國總理默克爾說得很直白：「希望避免建立集團」。這正是許多歐洲國家的共識，他們並不想在中美對峙中公開選邊站，更不想捲入毫無意義的新冷戰。畢竟新冷戰對任何國家都沒有好處，特別是新冠肺炎疫情打擊之下，各國都需要休養生息，誰也不願意再瞎折騰。歸根究柢，美國之所以衰落，主要問題出在自己身上，而非中國崛起帶來的衝擊，他們憤怒也好，沮喪也罷，最後還是不得不接受現實。