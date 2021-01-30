北角東發大廈爆疫，小區封閉一夜，結果找不到確診患者，卻有住戶因沒有接受強制檢測遭罰款。在新聞看見他們大呼不公，當中詳細情節大家都未必清楚，但香港疫情擴散，東發同類事件隨時殺到自己身邊。以前孕婦臨盆之前會執拾好「走佬袋」以便作動時隨時入院，現在網民紛紛表示也要執定強檢袋，如果自己的大廈被選中封閉，若還未歸家，便可以在外面留宿。為人為己，接受強檢當然是公民責任，但疫情沒完沒了，今天進行了強檢，難保下周下月所住大廈不會重蹈覆轍，又再爆疫需接受強檢，今日檢測證明沒有帶病毒，亦不代表下周不會受到感染。

患得患失之間，農曆新年還有兩星期就到了，但恐怕疫情沒有可能在這段時間內大大減退。雖然各界疾呼禁聚令等限制要鬆綁，等大家可以好好地過年，但若果又鬧出甚麼垂直播疫煙囪效應，要立時封閉大廈或整條街，會不會是吃團年飯的時候全家被迫留在大廈一日一夜呢？檢疫人員在新正頭上門「拜年」還是「開年」呢？應該不用派利是吧！如果有親朋戚友住在強檢大廈，你會上門拜年嗎？香港政府聽着，現在正是大事宣傳電子支付好時機，利是經電子帳戶過數，不用上門不用收利是封，以免接觸傳染。

以前新年特別節目是看煙花看花車巡遊，現在則是在電視看哪一座大廈哪一區會「中獎」接受強檢封閉。內地專家表示新冠肺炎將會成為新常態，要學習與病毒共存，大家真不敢想像還要戴口罩戴到何時。當香港人厭倦了千篇一律淨色的口罩，以為換一些有花紋的口罩可以減減悶氣，詎料又爆出口罩細菌超標10多倍的新聞。大家想抖一抖，病毒不會讓你歇息，當然還有我們的政府，臨渴掘井、落井下石樣樣都很在行，唯獨是抗疫就一塌糊塗，這個新年難道真的要預備走佬袋？