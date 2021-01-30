中國外交部發言人趙立堅昨日宣布，由1月31日起，中國不再承認英國國民（海外）護照（BNO）作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。聲明指英國罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身訂製，讓具有英國國民海外BNO身份的香港居民，享有赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。英國試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。英國現時所謂的BNO，已經不再是原來的BNO，且嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉香港事務和中國內政，違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈憤慨，堅決反對。

好明顯，英國之前公開說要制裁中國和支持香港人，是英國在中美鬥爭中，支持美國的部署。筆者認為，在鬥爭中，中國反制英國繼而不承認BNO是無可厚非。其實英國政府從來都怕港人群起移民英國。

上世紀70年代已有個別港人手持在港批發的英國護照，因未有簽證而在英國海關遭到留難。80年代初，香港人新申請者，更被改發「英國屬土公民護照（BDTC）」，此護照是可以毋須簽證到英國，但不能享有英人福利，成為英國二等公民。不過，有居英港人告訴筆者，香港人可在英國或歐洲報失港版英國護照，就可獲發正式英國護照。

1979年筆者到英國留學，英國政府更進一步決定「香港生不能享有本土生學費權益」。在反加（學）費的過程中，工黨國會議員通知筆者，（英）政府因為恐懼97問題，香港會有幾百萬人湧入英國，正打算把香港人身份推到更遠──沒有居英權。後來發展成80年代的英國國民（海外）護照（BNO），純為旅遊證件，無居英權，也無英國領使保護權。所以，70年代香港人在英國留學得悉此事，甚為氣憤，不少人聲言「不稀罕」。

今日英國政府突然宣布容許港人以BNO身份入籍英國，筆者不會相信英國突然變得愛錫港人。若是，香港要回歸中國，為何又不大發慈悲？現在此舉是表面說得光彩，實是看上了香港的人才和錢財。

回歸以後，香港社會穩定，香港特區護照獲得比BNO更多國家承認，特別在海外發生事故，都能得到當地中國大使館的幫忙和協助，故不少港人已放下要申請BNO。

今日中國與英、美鬥爭，本是國與國之爭拗，期望事件縱使在無可轉圜的情況下，制裁不會傷及香港市民，造成市民成為代罪羔羊！