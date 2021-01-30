港府抗疫表現一塌糊塗，已成兩岸四地之中疫情最嚴峻的地區，香港人與有辱焉。難為林鄭面皮成丈厚，視像述職期間，連國家領導人都對香港疫情大表憂慮，唯獨我們的特首竟然還有心情自吹自擂：「總結抗疫一年經驗，香港與內地、澳門和台灣相比，疫情的控制確是差強人意，不過從國際層面看，本港亦能做到力保不失。」

好一句力保不失！換來的是100多條人命死亡，破萬人確診，經濟一潭死水，日常生活大受影響，這樣的日子不知伊於胡底。何謂力保不失？是因為還未有高官受感染的意思嗎？還是廢官新年跟市民講的爛笑話？

顯而易見，林鄭對於自己抗疫無方不但不引以為恥，甚至沾沾自喜，認為有排都未能「超英趕美」，言下之意是抗疫成績已見得人。大家終於恍然大悟，原來我們的特首是用這種思維抗疫，原來香港不如美國，每日沒有10多萬人確診已算萬幸，這就難怪，香港疫情不僅遲遲無法消退，而且愈演愈烈。當一橋之隔的深圳和澳門，市民可以脫下口罩通行全國，過一個喜氣洋洋的新年，香港人卻不知要將口罩戴到何年何月方休，連食餐團年飯都沒有着落，甚至被內地視為疫埠，入境諸多限制，到底我們的特首知道醜字怎麼寫嗎？

最不堪的是，港府抗疫一年，措施仍是溫溫吞吞，畏首畏尾，一味拾內地牙慧，口說以「戰時狀態」抗疫，實際上完全是兩碼子事。封區禁足一兩天固然只是象徵式，對揪出隱形患者沒有大幫助；「安心出行」應用程式又不實行強制下載，對追蹤患者的作用輕微。

現在更有調查指逾半市民拒絕接種疫苗，皆因怕當白老鼠，而港府不但未能就疫苗安全問題釋除市民疑慮，就連推出措施鼓勵市民接種也欠奉。若接種疫苗後能與內地通關，相信市民接種意欲必會提高，但廢官連這一步都不做，一味等運到，香港不死才怪。