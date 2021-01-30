踏入今年1月，香港股市牛氣沖天，恒生指數一度升至30,100點以上，距離歷史高位只差約10%。有親反對派的評論員不忿，老是認為通過《港區國安法》後，香港必死，但看着港股的狂牛難以解釋，就隨意編織理由，說是美國通過對華制裁法案後，外資紛紛撤走，北京為了面子關係，便瘋狂調動「北水」南下，盲目「接貨」，才會締造出新一輪的大時代，然而，在中美兩國貿易戰加上新冠肺炎疫情夾擊下，中國的外匯儲備行將枯竭，再做這樣的面子工程，只會加速內地經濟的崩潰云云。

這種論調一聽就知道是缺乏市場判斷力，筆者本來是一笑置之，但聽一個「黃絲」評論員如是說，兩個如是說，有的自謂在證券界有數十年經驗，有的更擁有香港某大學的經濟學博士頭銜。這些人的財經知識或許是有的，但因為政治立場影響，使自己喪失了理性分析的能力，實在我見猶憐，忍不住要撰文點醒一下他們。

他們把金融市場的「接貨」和「炒上」兩個概念也混淆了，去年6月底通過《港區國安法》時，恒生指數大約處於25,000點左右，如果當真有外資瘋狂撤走，阿爺要大舉接貨，中資只消將指數守在上述水平已經足夠。但過去幾個月，恒指一度急升了兩成，這就不叫接貨，而是炒上。如果北京只為托市，會在所謂外匯枯竭的情況下，平白多付兩成錢，讓外資在高位走貨嗎？

希望這批「黃絲」財經人做做功課，查一查去年6月底，美國道瓊斯指數和中國上證指數處於甚麼水平，這兩個市場跟港股的關係最密切。讓我告訴你，當時的道指約在24,000點，上證約在2,900點；到了今年1月，它們跟恒指一樣，在半年間都曾上升了兩成，可見全球各重要市場，是給大量游資同時炒上，跟甚麼北水盲撐港股，壓根兒沒有多大關係。