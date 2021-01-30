東網及本報攝記認真神勇！上東網但見唐樓林立嘅紅磡黃埔街，其中一幢唐樓因為喉管老化日久失修，污水隨喉管及牆身滲裂處噴出，直射數米遠嘅大廈天井，嘩！如果啲水炮車喺黑暴期間有咁嘅射程威力，就令人拍爛手掌咯！

老朽一早外出食早餐睇《東方日報》，打開要聞頭版，阿哥，份早餐沙嗲牛肉公仔麵放在眼前，一大杯奶茶，咦，乜好似變得咁暗淡嘅，當堂冇晒胃口，但見一大堆垃圾，布滿煙頭，街市、後巷碩鼠眼仔睩睩，天啊！這不就是古人筆下嘅古戰場嗎？

「黯兮慘悴，風悲日曛。蓬斷草枯，凜若霜晨。鳥飛不下，獸鋌亡群⋯⋯往往鬼哭，天陰則聞！」新冠肺炎爆疫一整年，疫廈處處，多區衞生情況惡劣！本報記者接連巡視油麻地、深水埗、紅磡等舊區，拍下如此驚心動魄嘅「古戰場」，有關主要嘅抗疫高官、搞清潔市容嘅食環署高官們，未知有何感想？

政府搞全港清潔衞生運動，大大話話搞咗幾十年，一場抗疫戰話畀大家知，所謂全港清潔運動係完全失敗，一如老朽成日講，搞清潔並非做騷，唔係搵高官落區蘭花咁嘅手，攞條毛巾喺扶手電梯抹兩嘢，或者局長大人揸筆冇力咁嘅手勢握住掃把，作狀掃吓塵，咁就成個香港亮麗晒，天光雲影共徘徊。

搞清潔，要「力保不失」就真係要「精準打擊」喇！嗰啲高尚住宅區如中半山、山頂、淺水灣等，使鬼去搞清潔咩？家家有工人，戶戶有花王，每個家庭都乾淨到粒塵不染，阿哥，去邊搵隻幾斤重嘅老鼠吖？唔係講笑，喺呢啲高尚地方長大嘅細路，到少年時可能都未見過曱甴嘅真面目！依家本報踢爆多幢舊樓天井垃圾積聚如山，但見煙頭一堆，隨時釀成火警，仲有啲污水喉亂噴污水，際此庸官話想驗污水都冇儀器，廢成咁，難怪國家領導人都話「很擔憂」香港疫情咯！