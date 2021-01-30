新研發的新冠肺炎疫苗陸續推出後，上演的竟是一場疫苗爭霸戰。首先跑出的是輝瑞/BioNTech，通過了第3輪的測試要求，已率先在英國和美國使用。但這隻疫苗有兩個問題，一是接種後的副作用，從輕微的面部痙攣到嚴重的死亡案例頻頻傳出，增加了部分人拒絕接種的情緒；其次是疫苗供不應求，藥廠優先供應英、美等國，其他的國家疫苗苦候不至，連西歐也有國家陷此苦況。其實藥廠的分配政策有其考慮，疫苗初出，全世界都有需求，生產方無可能完全滿足，優先權當然是看誰投下的訂金數額大、對疫苗的開發成本幫助更多。

英國劍橋的阿斯利康疫苗相對後發，已在英國開始接種，本來有其優勢，抗疫性雖然低於輝瑞，但價格遠比輝瑞便宜，儲藏運送也方便得多。不過，阿斯利康也受生產力限制，一些西歐國家投訴延遲交貨。

復星/德國BioNTech疫苗（新名復必泰）已獲香港批准緊急使用，首批疫苗日內由德國抵港，應是第一批在港獲批的疫苗，按道理已在世界普遍使用，相信拒絕接種者不多，問題是政府需要澄清副作用問題，開解市民的疑慮，並清楚界定優先接種群組。阿斯利康疫苗對歐洲國家的供貨短缺，勢無可能提早輸港，按原來供貨時間表，年底供貨應不會改變。

本來不少市民對內地科興疫苗滿懷信心，因為它用的是傳統疫苗技術，這個技術經過長期使用，不虞有嚴重副作用，有效率雖然偏低，但很多人會放心使用。惜科興第3期臨床報告測試至今依然未齊，疫苗專家小組難以放行。

國家組織港區人大和政協上深圳接種的是國藥疫苗，採用的也是同類傳統技術，應較能令接種者放心，各人大和政協接種回來後都表示有信心，但專家小組指國藥同樣未公布第3期臨床報告測試，雖然特首曾請求國家領導人特別放行，但香港這邊未能過關。