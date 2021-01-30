不少香港青年思想非常淺薄，甚至有時顯得很幼稚，很容易受社交媒體唆擺，跟人起哄，既頭腦簡單又易衝動，說到底是缺乏歷史認知和安全感的心理反映，對事對人甚至對社會的發展缺乏分析和探究，往往只是條件反射般反應。其實香港人的文化程度很高，也很普及，中小學免費教育，大學學位在回歸後大幅增加，基本上沒有文盲；外來的新移民文化程度也不算低，總體來說文明文化程度讓世界上許多國家和地區都望塵莫及，按理本應很明事懂理，有很好的分析能力及邏輯思維，有一定的文明定力，但偏偏不知近代史。

違法佔中發起人之一戴耀廷用「違法達義」煽動反政府暴亂有大量年輕人參加，充分反映出許多青年的心智並不成熟，法治意識和觀念非常淡薄，經不起境內外反動勢力蠱惑人心的造謠誤導，政治觀察和政治分析不時顯得令人想像不到的幼稚。

過去5年港人與內地關係疏離，對中國和中共恐懼，無端的憎惡和討厭，對內地人歧視和排斥，從而作出種種歇斯底里的非理性粗暴行為、所有文明社會都無法接受的野蠻行為。但另一方面，港人對國家欲拒還迎的心態，又浮現出若即若離的心情。港人功利的心態又認識到，倘沒有個人遊、沒跨境雙通、沒人流物流、沒內地遊客訪港購物、沒10‧1黃金周，香港便沒生意做、沒旅遊購物、沒工開、沒收入，一如疫情下的香港，港人坐困愁城。

港人這些矛盾的心態和糾纏的心結，一一反映在近5年的各種動亂事態中，都圍繞一個「中」字，是信中還是疑中？是親中還是拒中？是撐中還是反中？特朗普任內推行麥卡錫主義，「冷戰」中國，打壓中國，也是圍繞這個「中」字。在美國對華外交和軍事、政治、經濟的反共反華政策指揮棒下，香港泛民陣營政黨和組織，以及他們的政治領袖和議員，自然也圍繞「中」字做文章，所有反共反華文宣也自然而然地圍繞這個主旋律起舞反中，何況境內外反共反華勢力在中國周邊哪裏可以找到一個在政治上完全自由開放，兼且20多年不進行國民教育、不徹底去殖化，在國安法去年中實施前是沒任何捍衞國家安全法例和措施的地方，可以為所欲為地反共反中、搞「港獨」分裂活動及顛覆陰謀。

在這樣的土壤和氛圍下，便可以看到「一國兩制」下的香港，上演一齣又一齣令國際社會都出奇的反中拒共戲碼，而且捲入者像雪球般愈來愈大，年齡卻愈來愈年輕，黑色暴亂便有12、13歲的未成年兒童涉暴動罪被捕，最近天水圍更爆出由黑暴區議員悉心栽培扶植的年僅11歲小六生，「黃絲小議員」掛着「天水圍社區關注組」主席的名義巡區挑起與街坊爭執的事端。

有些港人想靠國家這棵大樹分沾國家的好處，但又缺乏國家大家庭觀念，不承認自己的祖宗，甚至「食碗面反碗底」，終歸只能走上邪路。歸根究柢是忘記香港是中國不可分割的一部分，香港人就是頂天立地的中國人的其中一分子，沒有國，哪有家？皮之不存，毛將焉附？忘祖忘宗之人，最後必連自己也忘掉。