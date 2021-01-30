功夫茶：封區擾民搵笨實　減薪下台咪混吉

昨日武漢，今日香港。人哋一年前爆疫驚世，壯士斷臂封城，依家市面已經恢復正常。香港政府最近先識用呢一招，有常識嘅人都知過期春藥「死久硬」。雷聲大雨點小，第一次封佐敦強檢，搵到10幾個確診者，第二次封油麻地兩條街只係搵到一個，呢一次封北角東發大廈，更加搵笨實，一個都搵唔到，證明呢一招嘅收效愈嚟愈低。

江湖行走，第一次出絕招通常例不虛發，但如果唔識變招，一而再、再而三就會失效，小李飛刀都會畀人笑你老母，生個仔咁蠢，唔畀人打死都好似香港啲膠官畀病毒玩死。勞民傷財，封東發大廈一晚無所獲，捉到15個人無依公告強檢，發出告票位位5千大洋就當幫補呢次行動啦。政府最高層就死撐「受限檢測」有實際需要，可達致小區「清零」及令居民安心喎。

安心？高官話明玩突擊，港九新界隨時都會成為「受限區域」封區，邊個會安心？遲啲新年會唔會食食吓團年飯，又或者五代同堂拜年之際，話封就封，男女老幼公公婆婆齊齊禁足等檢測，新正頭插鼻哥窿，如果「見紅」當係應節定大吉利是先？如果好似傳聞中內地嘅探肛檢測，咁就唔使買年花，一於後庭花開來應節喇！

計功夫茶話齋，最應該身先士卒，探肛檢測就係嗰班廢官，唔單止測吓有冇病毒，同埋睇吓個腦係唔係生喺屁股度，成日諗埋啲橋都狗屁不通。新冠肺炎超過一年搞唔掂，疫情持續愈爆愈甘，經濟重創，就嚟人人冇飯開，立法會振興香港經濟事宜小組委員會尋日召開會議，呢班友仔上到去畀議員插到暈，話佢哋抗疫「甩甩漏漏、後知後覺」，應該減一半人工。弊在議員鬧到飛起都冇用，高官面皮特厚，睇吓食物及衞生局局長抗疫無方，「肇始」變「笑恥」賴死唔走，就知特區問責制名存實亡。

功夫茶覺得，一就係政府宣布問責制壽終正寢，以後改做「免責制」，名正言順塞住其他人把口。一就係揸正嚟做，切切實實執行。抗疫為當前急務，應該將相關問責官員嘅人工同疫情掛鈎，例如尋日確診50個，如果一個月都冇跌，就要減人工，減幾多就按比例，減啲減啲，如果確診名單持續唔可以清零，份糧單就會最終「清零」，冇糧出，做義工制唔制先？

功夫茶建議呢個疫情問責制，有數目有期限有根有據，唔係空口講白話，夠晒客觀，畀晒機會班膠官追數，如果咁都做唔到，就證明係濫竽充數，一年𢭃幾百萬人工混吉，一日有呢班瘟「臣」，香港都接唔到財神。唔該快啲執包袱走人，安心上路，好行夾唔送喇喂！