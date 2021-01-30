正論：港人治港路不通　愛國方能治香港

鄧小平說過：「港人治港有個界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港」。很可惜，礙於當時的社會氣氛和歷史背景，「以愛國者為主體的港人治港」並無落到實處，反而為了平穩過渡，容許公職人員乃至立法會議員等擁有雙重國籍，令殖民主義陰魂不散，洋奴漢奸氣燄囂張，甚至滋生港獨。「港人治港」經過逾23年的實踐，證明已經荒腔走板，在國家強調全面管治權的新時代下不合時宜。中央惟有擺正主人家的態度，落實「愛國者治港」，禁止雙重國籍，搞清效忠問題，特區方可浴火重生。

無獨有偶，英國政府昨日表示，持BNO港人本月31日起可申請居英簽證。中國外交部隨即表明，同日起不再承認BNO護照為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。在洋奴漢奸眼中，北京的「反制」軟弱無力，對他們並無影響，但反制措施是否僅止於此，是洋奴漢奸未有細想的問題，而且正因為英國有此一着，北京大可順勢加速以「愛國者治港」取代「港人治港」。嚴格落實《國籍法》，便是撥亂反正的第一步。

《中華人民共和國國籍法》第9條列明，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍者，即自動喪失中國國籍，意即中國並不承認雙重國籍。然而，香港回歸之初身嬌肉貴，中央對港政策極為寬鬆，寬鬆到連雙重國籍問題都特殊處理。基於香港歷史原因而沒有執行《國籍法》，同時任由公務員、公職人員及部分立法會議員擁有雙重國籍。例如《基本法》第67條規定非中國籍和雙重國籍議員比例不得超過整體議員20%的情況下，《立法會條例》第37條特別豁免法律、會計、工程等12個功能組別議員擁有雙重國籍，這放諸全世界的主權國家都是鮮見。新加坡、日本等固然禁止雙重國籍，澳洲年前鬧出議員雙重國籍風波，多名議員最終被迫辭職或遭DQ，足見香港之畸形。

此一時，彼一時。回歸前香港出現信心危機，移民潮此起彼伏，為了安撫民心，也為了順應時勢，中央對雙重國籍問題沒有過問，但當時不過問不代表今日也不過問。今日的中國已是世界第二大經濟體，國力愈來愈強，自信愈來愈大，加上佔中、旺暴及反修例黑暴接連爆發，中央意識到人心不回歸對管治造成極大危害，放任心懷二國、黃皮白心的洋奴餘孽「吃兩家茶禮」，出事後一走了之，無異於引狼入室。

你不仁，我不義。英國擅自為BNO「擴權」推出「5+1」移民計劃，明顯違反《中英聯合聲明》。近日便傳出北京有意嚴格執行《國籍法》，禁止持BNO移民英國的港人擁有雙重國籍，即是要麼做英國人，要麼做中國香港人，不能一邊擁抱英國生活，一邊享受香港福利，還要盡攬選舉及投票權，甚至擔任政府職務，食碗面反碗底。世上豈有免費午餐，任何主權完整的國家都不容許雙重國籍人士在政府要津任職，一旦《國籍法》落實，甚至由針對BNO擴展至所有已移民的港人，影響將會非常巨大深遠。

事實上，特區之所以亂象叢生，同「港人治港」變質成「黃色餘孽治港」、「假髮亂港」脫不了干係，亦即是心中無國，並非愛國者治港。君不見，有代表商界的立法會議員對實施《國籍法》反應極大，強調持外國護照的移民人士回流是促進本港經濟的中流砥柱，同樣愛國愛港，擺明就是典型的投機心態。如果真的愛國愛港，既已回流效忠特區，放棄外國國籍又有何難？

其身不正，何以正人。別說立法會議員和區議員作為建制的一部分，不容持有雙重國籍，作為政府智囊的行會成員更不容許，否則政府推出甚麼政策也只會落人口實，毫無說服力。至於公務員隊伍若繼續容許持有雙重國籍，政治忠誠度必然令人懷疑，由這些「身在漢營心在曹」的公務員執行政策，必然會有黃色餘孽從中作梗拖政府後腿。

當然，最急需禁止雙重國籍以至外籍人士出任的公職，非司法人員莫屬。司法刀把子是國之利器，尤其是《港區國安法》生效後，中美角力愈演愈烈，國家安全成為重中之重，一旦案件涉及外國勢力，持雙重國籍甚至外國籍的法官到底效忠哪個國家，站在哪個國家的利益立場來判案，不可能不令人懷疑。過去正正有太多「漢奸走狗獲姑息，愛國愛港受打擊」的例子，引發特區亂象無窮，證明司法人員若心中無國，後果必然是災難性。

君不見，東方報業集團一直以來堅守愛國愛港立場，敢於對牛鬼蛇神的陰謀詭計直接戳穿，更無懼對無能廢官直斥其非，結果多年來成為亂港分子和黃色餘孽的眼中釘、肉中刺。消防處、衞生署、食環署、影視處、淫審處、香港郵政等部門輪番上陣登門滋擾，全部始於莫須有，終於東方得證清白。「愛國愛港無好報」此一鐵律，東方的遭遇最有代表性。

黃色餘孽打壓愛國者，豈止見於政府部門撕破臉皮赤膊上陣，更見於司法透過打擊正義傳媒為亂港分子撐起保護傘。最明顯例子，壹傳媒黎智英刑恐東方報業集團男記者案，在表證成立的前提下，罪名居然被判不成立，儼然有免死金牌；這還不止，律政司檢控該案拖逾3年已夠匪夷所思，詎料黎智英被判罪名不成立激起滔天民憤後，竟然照樣使出拖字訣，拖足14日才不情不願於限期屆滿最後一刻提出上訴，而且事隔4個月，上訴依然遙遙無期。如果說律政司不是包庇漢奸打壓東方，會有人信嗎？

司法不公更可見於《東方日報》、《太陽報》及《蘋果日報》刊登同一輯外國女星照片一事上，《東方日報》及《太陽報》被淫審處評為二級不雅，《蘋果日報》則一級非不雅。同一個法庭，同一輯圖片，竟有兩種截然不同的裁決，堪稱特區史上第一大冤案。

更不必說，黃色餘孽連金融領域都搞滲透，壹傳媒股價異動事件在警方拘捕15人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢後，證監會數月來完全沒有後續行動。如果說金融界充斥黃色餘孽，與外部勢力裏應外合，甘於充當反中亂港的保護傘，雖不中亦不遠矣。

特區政府崇洋媚外，殖民幽靈纏繞不散，老是迷信英國月亮特別圓，根本不可能真心愛國。從律政司最近重金禮聘英國御用大律師出任前年8‧18未經批准集結案的主控官，激起輿論狂轟才陣前易帥，已可見一斑。該案被告之一正是國安重犯黎智英，足見案情敏感，律政司不是從本地挑選愛國愛港的主控官，反而不惜豁免入境強制檢疫也要越洋聘請洋大狀，到底所為何來？更何況，林鄭月娥近日委任兩名洋法官為國安法指定法官，處理律政司就黎智英獲准保釋上訴案，為何又是非洋人不可，實在耐人尋味。

顯而易見，香港回歸逾23年，亂足逾23年，根源乃是「港人治港」的港人，並非鄧小平所說的「以愛國者為主體」的港人，而是一班心中無國、崇英戀殖的餘孽，說穿了即是人的問題。香港是中國一個特區，老早已不是英國殖民地，惟戀殖陰魂揮之不去，單是法官仍堅持頭頂假髮已夠莫名其妙。一頂假髮不代表司法公平公正，更不代表法官因此高人一等；一頂假髮只顯得司法人員仍然以為自己處於殖民地時代，效忠的是英女王而已。

新時代下的香港特區政府人員，單是宣誓效忠特區、標榜愛港並不足夠，更重要是愛國和忠誠。由政府高官到公職人員，由公務員到各級議會議員，都必須確保是愛國者。特別是司法人員必須對中央忠誠，假髮必須除下，不忠者絕不能留。放棄雙重國籍，正正是展現忠誠的第一步。

說到底，勉強無幸福。香港要脫胎換骨，必須解決人的問題，讓離心離德的人統統走掉，讓愛國愛港的人留下，實行「愛國者治港」。惟有這樣，香港才能專心發展，融入國家大局，涅槃重生。