世界視線：美國人買美國貨　說時容易做時難

美國總統拜登甫上場不久，即推翻多項特朗普時期的政策，唯獨在一個議題上出現了罕見的「特規拜隨」。拜登日前簽署一項行政命令，宣布推出規模達4,000億美元的「買美國貨」計劃，目的是提高聯邦政府向美國製造商的採購。

事實上，「僱美國人，買美國貨」不僅是特朗普於2016年大選時的口號，更是美國這幾十年來的一項「愛國傳統」。羅斯福政府於1933年推出《購買美國貨法令》，在數十年執行的過程中，適用範圍愈來愈大，到了上世紀80年代，開始適用於與大眾運輸相關的採購；進入本世紀以來，聯邦政府每年採購的金額達6,000億美元，其中非美國製造的比率，只有約5%。

也就是說，就聯邦政府的層面而言，可以買國貨的地方都已買了國貨，其餘5%獲豁免的，要麼是美國自己製造不了，要麼是「美國製造」價格高得離譜，完全不符合成本效益。當然，這並不代表拜登在政府增加採購美國貨上沒有着力空間，包括增加原材料、零部件以及組裝過程中的「美國比例」（按現時規定須達60%）。問題是，這些小修小補，可以做的歷任政府早已做了。

政客們喊「買美國貨」口號喊了這麼多年，足以反證買美國貨其實違反市場定律，而必須提升到愛國甚至「國家安全」的層次。更何況，最新行政命令僅適用於聯邦政府，地方政府仍可自行其是，更別說一般消費者了。對於一般美國人來說，當「愛國」只是喊口號、參加集會又或者是到投票站投票，當然無所謂，但涉及到自己的錢，還是會選擇性價比最高的外國貨。這幾年華府一再強調要將產業鏈留在本土，惟言者諄諄，聽者藐藐，電動車巨頭特斯拉到中國設立大型廠房，就足以說明一切。

很明顯，拜登的「買美國貨」行政命令，象徵意義遠遠大於實際，卻引發美國盟友的憂慮，擔心華府大幅增加政府投資對抗新冠肺炎疫情之際，別國公司將被排除在政府採購市場之外，拜登會否推行跟特朗普一樣、只是披上「和顏悅色」外衣的保護主義路線。